Ferrari Amalfi Spider: eleganza senza tempo

Prestazioni elevate, tetto in tela e vocazione da granturismo per vivere la guida a cielo aperto

di Redazione Drive Up
12 Mar 2026 - 14:30
Ferrari amplia la propria gamma con la nuova Ferrari Amalfi Spider, una 2+ scoperta con motore V8 biturbo anteriore-centrale pensata per unire prestazioni elevate, eleganza e grande fruibilità quotidiana. Presentata a Maranello, la nuova spider interpreta la filosofia delle sportive del Cavallino Rampante dedicate al piacere di guida a cielo aperto, combinando carattere sportivo e comfort da gran turismo.

Ferrari Amafi Spider: una linea senza tempo a cielo aperto

Motore V8 e prestazioni da sportiva
Sotto il cofano della Amalfi Spider lavora il noto V8 biturbo della casa di Maranello, capace di sviluppare 640 cavalli e garantire una risposta immediata in ogni condizione di guida. Il modello introduce anche soluzioni tecniche evolute come il sistema brake-by-wire, che migliora la precisione e la modulabilità della frenata, e il sistema ABS Evo, progettato per ottimizzare le prestazioni anche su fondi con diversi livelli di aderenza. A completare il pacchetto c’è un sistema di aerodinamica attiva con spoiler posteriore regolabile su più configurazioni, studiato per migliorare stabilità e prestazioni alle alte velocità.
Spider elegante e pensata per l’uso quotidiano
Uno degli elementi distintivi della nuova Ferrari è il tetto in tela a comando elettrico, che può aprirsi o chiudersi in 13,5 secondi anche in movimento fino a 60 km/h. La struttura compatta consente di mantenere un buon spazio nel bagagliaio: fino a 255 litri con il tetto chiuso e 172 litri con il tetto aperto. L’abitacolo mantiene l’impostazione 2+, che aumenta la versatilità dell’auto e consente di utilizzare i sedili posteriori anche come spazio aggiuntivo per i bagagli. Il cockpit introduce inoltre un nuovo volante con comandi fisici e il tradizionale pulsante di avviamento Ferrari.

