BYD verso l'acquisto di una fabbrica Volkswagen

A Dresda il vento dell'est soffia forte, ma stavolta arriva dalla Cina. La celebre Gläserne Manufaktur, la "fabbrica trasparente" che per anni è stata il fiore all'occhiello tecnologico di Volkswagen, potrebbe presto cambiare bandiera. Dopo aver sfornato l'ultima vettura a dicembre — una ID.3 GTX rossa — i piani di Wolfsburg sono stati scossi dall'interesse di BYD, che sarebbe già in trattative avanzate.

Europa nel mirino

Per il colosso di Shenzhen si tratterebbe di una mossa dal valore strategico inestimabile. Produrre localmente in Germania non servirebbe solo a bypassare eventuali barriere doganali, ma sarebbe il grimaldello perfetto per scardinare la diffidenza dei consumatori tedeschi, ancora legati ai marchi storici nazionali. Mettere la bandiera BYD su uno stabilimento simbolo della Sassonia rappresenterebbe un’iniezione di fiducia fondamentale per consolidare una presenza che, seppur numericamente ancora marginale, sta crescendo.

La Cina avanza

Mentre Volkswagen cerca di gestire una transizione industriale complessa e dolorosa, i cinesi si preparano a occupare i vuoti lasciati dai marchi tradizionali. Se l'affare dovesse andare in porto, Dresda diventerebbe il simbolo di un passaggio di consegne epocale nell'industria automobilistica europea. Non si tratterebbe più solo di vendere auto prodotte altrove, ma di fabbricare nel cuore della Germania, sfidando i costruttori tedeschi nel loro giardino di casa con le loro stesse armi.