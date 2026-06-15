Jason Statham si è comprato una Lamborghini Miura

Iconica

La Miura è stata una delle Lamborghini più apprezzate di sempre. Il progetto tecnico nasce da un'iniziativa di Gian Paolo Dallara e Paolo Stanzani: due "pesi massimi" dell'ingegneria automobilistica italiana. Il disegno della carrozzeria fu invece affidato a Bertone, che costituì una linea entrata velocemente nella leggenda. Il motore - posto in posizione posteriore centrale - è un 3.9 litri V12 aspirato da 350 CV con cambio manuale e trazione posteriore. Insomma: un'auto dura e pura, complessa da guidare e complicata da gestire.

Collezione notevole

Qualità che appartengono sicuramente anche a Statham. Attore che sui set non si risparmia, dimostrando di aver una tempra d'acciaio al pari dei suoi personaggi. Il suo garage riflette appieno questa personalità. Con due Audi R8, una nera e una bianca, simbolo di una supercar utilizzabile ma capace di prestazioni pure. Accanto a loro convivono icone dal carattere molto diverso: una Jaguar E-Type dal fascino senza tempo, una Lamborghini Murciélago LP che richiama direttamente i suoi ruoli più iconici, una Porsche 911 GT2 estrema e senza filtri, oltre a un’Aston Martin DBS e a una Jaguar XJR, entrambe accomunate da grandi motori e forte personalità.