Jason Statham si è comprato una Lamborghini Miura
L'attore americano ha aggiunto alla sua collezione la supercar italiana da oltre 3 milioni di eurodi Redazione Drive Up
L'attore Jason Statham ha arricchito la sua collezione di supercar con un gioiello italiano d'epoca. Le ultime foto pubblicate sul profilo Instagram lo mostrano in compagnia di una Lamborghini Miura di colore arancio. Un pezzo raro, pregiato e ambito il cui valore può facilmente raggiungere i 3 milioni di euro.
Iconica
La Miura è stata una delle Lamborghini più apprezzate di sempre. Il progetto tecnico nasce da un'iniziativa di Gian Paolo Dallara e Paolo Stanzani: due "pesi massimi" dell'ingegneria automobilistica italiana. Il disegno della carrozzeria fu invece affidato a Bertone, che costituì una linea entrata velocemente nella leggenda. Il motore - posto in posizione posteriore centrale - è un 3.9 litri V12 aspirato da 350 CV con cambio manuale e trazione posteriore. Insomma: un'auto dura e pura, complessa da guidare e complicata da gestire.
Collezione notevole
Qualità che appartengono sicuramente anche a Statham. Attore che sui set non si risparmia, dimostrando di aver una tempra d'acciaio al pari dei suoi personaggi. Il suo garage riflette appieno questa personalità. Con due Audi R8, una nera e una bianca, simbolo di una supercar utilizzabile ma capace di prestazioni pure. Accanto a loro convivono icone dal carattere molto diverso: una Jaguar E-Type dal fascino senza tempo, una Lamborghini Murciélago LP che richiama direttamente i suoi ruoli più iconici, una Porsche 911 GT2 estrema e senza filtri, oltre a un’Aston Martin DBS e a una Jaguar XJR, entrambe accomunate da grandi motori e forte personalità.