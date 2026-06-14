Personaggi L'allenamento di Schumacher con la Juventus

L'insolito connubio tra il Cavallino Rampante e la Vecchia Signora andò in scena in un clima di grande entusiasmo e reciproca ammirazione. Schumacher, che indossò per l'occasione la tenuta d'allenamento ufficiale della Juventus, non si limitò a una semplice visita di cortesia o a una passerella a favore di fotografi e telecamere. Il Kaiser si unì al gruppo partecipando attivamente ai torelli, agli esercizi di atletica e alla partitella finale, mettendo in mostra una forma fisica invidiabile e una discreta confidenza con il pallone tra i piedi, dialogando sul rettangolo verde con leggende del calibro di Alessandro Del Piero, Pavel Nedved e Gianluigi Buffon