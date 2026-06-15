Ciclismo, presentato il Red Bull Cerro Abajo di Genova: il 28 giugno su 20 e Sportmediaset.it

A rappresentare la dimensione dell'evento bastano i numeri delle stagioni passate: in una sola giornata di gara il percorso ha richiamato tra le 35 e le 40 mila persone dal vivo, mentre la copertura in diretta e differita su Red Bull TV ha raggiunto centinaia di migliaia di spettatori, con un ampio rilancio da parte delle principali testate sportive e generaliste, in Italia e all'estero. Nel 2026 c’è una grande novità: oltre alla diretta su Red Bull TV, la gara (che scatterà domenica 28 giugno alle 16:15 - sabato 27 sono in programma le qualifiche) sarà trasmessa in diretta su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre e di Tivusat, 151 Sky) e sul sito di Sportmediaset.



Il successo delle edizioni 2024 e 2025 è un biglietto da visita importante, che è però anzitutto una motivazione a migliorarsi. Di questo si è parlato nella conferenza stampa dell'edizione 2026, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, alla quale sono intervenuti la sindaca di Genova Silvia Salis, il consigliere di Regione Liguria Federico Bogliolo, il consigliere delegato ai Grandi Eventi del Comune di Genova Lorenzo Garzarelli, Roberto Giugliano, marketing director di Red Bull Italia, oltre all’ambassador Red Bull Cerro Abajo Marco Aurelio Fontana, campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica nel cross country.



«Ci sono eventi che a Genova sembrano trovare il loro posto naturale, perché entrano nel paesaggio della città e lo raccontano da una prospettiva diversa» dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis. «Il Red Bull Cerro Abajo prende le nostre salite, le creuze, le scalinate, il rapporto tra i monti e il mare, e li trasforma in un percorso sportivo di livello internazionale. Una manifestazione che torna per il terzo anno consecutivo e che conferma la capacità di Genova di ospitare appuntamenti di grande richiamo e di utilizzare lo sport come strumento per la valorizzazione di luoghi e identità. Da ex atleta e da ex dirigente sportiva, penso che un evento di questa portata, gratuito e aperto a tutte e tutti, sia una grande occasione per cittadini, famiglie, appassionati e giovani: permette di vivere da vicino una competizione spettacolare e può diventare anche un’ispirazione per chi pratica sport o sogna di farlo».



«Sono molto felice che anche quest’anno il Red Bull Cerro Abajo si svolga a Genova: un evento di rilievo internazionale che siamo riusciti a portare in città insieme all’allora sindaco Marco Bucci. La Liguria diventerà in quei giorni il teatro del downhill, con una visibilità di portata mondiale che valorizzerà il suo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale. È un onore essere stati protagonisti di un percorso che, grazie alla visione e alla determinazione della precedente amministrazione, ha permesso a Genova di entrare stabilmente nel circuito di una delle più prestigiose competizioni internazionali della disciplina». Queste le parole del consigliere regionale Federico Bogliolo.



«Siamo ormai alle porte dell’edizione 2026 del Red Bull Genova Cerro Abajo, che si annuncia essere ancora più spettacolare» dice il consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Lorenzo Garzarelli. «Anche quest’anno avremo la fortuna di poter assistere alle discese mozzafiato dei più grandi campioni di downhill a livello mondiale, che si daranno battaglia in quel campo di gara unico al mondo che sono le nostre creuze. La nostra città sta diventando sempre di più il palcoscenico naturale di grandi eventi sportivi e non solo e tutto questo è reso possibile dal grandissimo lavoro di squadra che quotidianamente i nostri uffici svolgono dietro le quinte, con professionalità, meticolosità e dedizione. Dietro la buona riuscita di manifestazioni come questa ci sono mesi e mesi di lavoro duro, per il quale voglio ringraziare tutte e tutti. Dandovi appuntamento al 28 giugno e con l’augurio che lo spettacolo del RedBull Cerro Abajo saprà tenerci tutti incollati dal primo all’ultimo spettacolare salto».



Roberto Giugliano, Marketing Director di Red Bull Italia, ha dichiarato: «Il Red Bull Cerro Abajo rappresenta una visione: trasformare luoghi straordinari in palcoscenici per performance sportive uniche. Genova, con la sua identità, la sua vitalità e la sua straordinaria conformazione urbana, è ormai un tutt'uno con il circuito. I migliori rider del mondo non vedono l'ora di misurarsi a tutta velocità tramite creuze e caruggi, e noi siamo orgogliosi di richiamarli anche quest'anno per un evento che ha ormai una "vibe" unica, internazionale e inimitabile»



Così Marco Aurelio Fontana, campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica nel cross country, ambassador Red Bull Cerro Abajo: «In pochi anni Genova è diventata una tappa imprescindibile del Red Bull Cerro Abajo. Qui non trovi soltanto un percorso tecnico e velocissimo: trovi una città che vive l'evento e lo rende unico. Tuffarsi attraverso caruggi, creuze, scalinate e scorci che raccontano secoli di storia... ogni discesa è uno spettacolo capace di emozionare anche chi non ha mai visto una gara di urban downhill. L'entusiasmo che il pubblico genovese ha dimostrato nelle prime edizioni ha lasciato il segno su tutti gli atleti e sugli addetti ai lavori. È la dimostrazione che quando lo sport e la realtà locale si incontrano nel modo giusto, il risultato può diventare qualcosa di molto più grande di una semplice competizione. Per questo sono felice di vedere Genova ancora protagonista del circuito mondiale: il Red Bull Cerro Abajo non è soltanto una gara, ma una vetrina straordinaria che porta nel mondo immagini spettacolari della città e della sua identità. Sono convinto che anche quest'anno sarà memorabile.»