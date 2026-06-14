Quando Michael Schumacher si allenò con la Juventus di Del Piero

Di famiglia

L'insolito connubio tra il Cavallino Rampante e la Vecchia Signora andò in scena in un clima di grande entusiasmo e reciproca ammirazione. Schumacher, che indossò per l'occasione la tenuta d'allenamento ufficiale della Juventus, non si limitò a una semplice visita di cortesia o a una passerella a favore di fotografi e telecamere. Il Kaiser si unì al gruppo partecipando attivamente ai torelli, agli esercizi di atletica e alla partitella finale, mettendo in mostra una forma fisica invidiabile e una discreta confidenza con il pallone tra i piedi, dialogando sul rettangolo verde con leggende del calibro di Alessandro Del Piero, Pavel Nedved e Gianluigi Buffon.

Ispirazione

L'evento rappresentò un perfetto momento di distensione per il pilota della Ferrari, allora impegnato in un'infuocata lotta per il titolo mondiale, e offrì ai calciatori della Juventus l'opportunità di confrontarsi con un atleta dall'approccio mentale e metodologico leggendario. Quella calda giornata di agosto del 2003 rimane uno degli aneddoti più curiosi e affascinanti dello sport italiano, un momento in cui il pilota più mediatico della storia della Formula 1 decise di assecondare la sua seconda grande passione, lasciando per qualche ora la tuta ignifuga per rincorrere un pallone insieme ai campioni d'Italia in carica.