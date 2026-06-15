Flavio Cobolli giocherà la Laver Cup 2026: in squadra con Alcaraz e Zverev

Per il terzo anno consecutivo Flavio Cobolli sarà in Laver Cup: dopo l’edizione 2024 da riserva ed il 2025 da esordiente, l’azzurro è stato scelto dal capitano del Team Europa, Yannick Noah, per la manifestazione in programma alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre.
L’azzurro è stato selezionato assieme al ceco Jakub Mensik, annunciato a sua volta quest’oggi col tennista italiano, e va a raggiungere nella selezione del Vecchio Continente, il numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed il numero 3, il tedesco Alexander Zverev.
Anche la formazione del Team Mondo si arricchisce: annunciato dal capitano, Andre Agassi, il nome del kazako Alexander Bublik, che va ad unirsi a quelli già resi noti del numero 5 del mondo, lo statunitense Ben Shelton, del numero 6, l’australiano Alex de Minaur, e del numero 9, l’altro statunitense Taylor Fritz.