Mondiali 2026, arbitro accusato di aver fatto un gesto di "supremazia bianca": Fifa apre indagine

L'arbitro australiano Shaun Evans è finito al centro di un'indagine della Fifa dopo aver compiuto in diretta tv, durante la sfida Germania-Curaçao, un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese: una simbologia che, sebbene tradizionalmente indichi approvazione, è stata nel tempo adottata da gruppi estremisti per rappresentare "White Power".