Mondiali 2026: i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio dopo il match con l'Olanda VIDEO

Non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima. I tifosi giapponesi continuano a ripulire lo stadio dopo aver giocato ai Mondiali. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate, al fischio finale, per raccogliere i rifiuti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blue hanno ripuito l'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, dopo il pareggio per 2-2 tra Giappone e Olanda nel Gruppo F di domenica. Le scene di tifosi giapponesi che raccolgono e spazzano via i rifiuti hanno attirato l'attenzione del pubblico per la prima volta durante la prima partecipazione della nazionale ai Mondiali in Francia nel 1998. Da allora, lo fanno ogni volta che seguono la loro nazionale nei grandi eventi internazionali.