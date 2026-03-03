Toyota sceglie un pilota italiano per il rally

Toyota Gazoo Racing Italy alza l’asticella per il Campionato Italiano Assoluto Rally 2026 e affida la propria Toyota GR Yaris Rally2 a uno dei nomi più solidi del panorama nazionale: Simone Campedelli. Al suo fianco ci sarà la copilota Tania Canton. La collaborazione nasce dalle buone sensazioni maturate al Rally Sanremo 2025, chiuso al quarto posto assoluto. Un debutto che ha convinto entrambe le parti a costruire un programma completo per il 2026.

L'obiettivo è vincere

Campedelli non nasconde l’ambizione: “Siamo orgogliosi di vestire i colori di Toyota Gazoo Racing Italy nel Campionato Italiano Assoluto Rally. Correre per Toyota rappresenta una grande responsabilità, trattandosi del marchio leader mondiale nel settore automotive e attuale campione del mondo WRC. Sarà fondamentale affrontare la stagione con professionalità e massima serietà, supportati da una squadra di alto livello. Sono convinto che insieme a TGR Italy riusciremo ad avere l’approccio giusto e a motivare tutto il team per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.” Per Toyota l’obiettivo è chiaro: giocarsi il titolo. Per Campedelli, trasformare l’esperienza in risultati concreti lungo tutto l’arco della stagione.