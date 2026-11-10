Toyota riporta la Celica nei rally

Un ritorno atteso e desiderato, tanto da Toyota quanto dagli appassionati di rally e motorsport. La Celica tornerà a correre nel WRC, insieme alla GR Yaris. Il nuovo regolamento Rally1 consente, infatti, ai costruttori di partecipare alla competizione iscrivendo più di un modello senza limitazioni di sorta. Sarà una "pacifica" convivenza ai blocchi di partenza.

Dopo mesi di collaudi

Era da mesi che Toyota collaudava un misterioso veicolo da competizione. Alcuni pensavano potesse trattarsi della Corolla, ma le linee e i dettagli della carrozzeria non corrispondevano al modello in vendita in Europa. Sono così iniziate a circolare voci sul possibile ritorno della Celica, infine confermate a DirtFish dal Direttore tecnico di Toyota: Tom Fowler. Il manager ha anche specificato che la base tecnica sarà condivisa con la Yaris, motore incluso.

Strumento di marketing

La partecipazione al WRC è da intendere come una piattaforma di marketing ideale per rilanciare uno storico nome di Toyota. I giapponesi sono impegnati, però, a sviluppare un modello stradale, di serie della Celica che i clienti potranno effettivamente acquistare in concessionaria. Secondo le informazioni più recenti, sotto il cofano troverebbe posto il nuovo motore 2.0 litri quattro cilindri che potrebbe erogare fino a 400 CV di potenza. Dubbi restano sulla trazione (anteriore o integrale?) e sul cambio, che non si sa se sarà automatico o manuale. Oppure entrambi.