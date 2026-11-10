Motorsport

Toyota riporta la Celica nei rally

Il marchio giapponese prevede anche l'arrivo di una versione di serie 

di Redazione Drive Up
10 Nov 2026 - 09:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un ritorno atteso e desiderato, tanto da Toyota quanto dagli appassionati di rally e motorsport. La Celica tornerà a correre nel WRC, insieme alla GR Yaris. Il nuovo regolamento Rally1 consente, infatti, ai costruttori di partecipare alla competizione iscrivendo più di un modello senza limitazioni di sorta. Sarà una "pacifica" convivenza ai blocchi di partenza.
Dopo mesi di collaudi
Era da mesi che Toyota collaudava un misterioso veicolo da competizione. Alcuni pensavano potesse trattarsi della Corolla, ma le linee e i dettagli della carrozzeria non corrispondevano al modello in vendita in Europa. Sono così iniziate a circolare voci sul possibile ritorno della Celica, infine confermate a DirtFish dal Direttore tecnico di Toyota: Tom Fowler. Il manager ha anche specificato che la base tecnica sarà condivisa con la Yaris, motore incluso.
Strumento di marketing
La partecipazione al WRC è da intendere come una piattaforma di marketing ideale per rilanciare uno storico nome di Toyota. I giapponesi sono impegnati, però, a sviluppare un modello stradale, di serie della Celica che i clienti potranno effettivamente acquistare in concessionaria. Secondo le informazioni più recenti, sotto il cofano troverebbe posto il nuovo motore 2.0 litri quattro cilindri che potrebbe erogare fino a 400 CV di potenza. Dubbi restano sulla trazione (anteriore o integrale?) e sul cambio, che non si sa se sarà automatico o manuale. Oppure entrambi

Ti potrebbe interessare

videovideo
toyota
rally
wrc
toyota celica

Ultimi video

01:46
EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

05:00
Mercedes-AMG LMGT3

Mercedes-AMG LMGT3

03:23
BMW i3

BMW i3

27:14
Puntata del 7 novembre #DriveUp

Puntata del 7 novembre #DriveUp

01:58
Kimi, dal casco di Senna al british humour

Kimi, dal casco di Senna al british humour

01:58
EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

01:45
Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

01:59
Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

02:19
EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

02:14
BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

02:44
Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

03:01
Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

02:31
Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

01:35
L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

15:10
La puntata del 5 novembre #DriveUp

La puntata del 5 novembre #DriveUp

01:46
EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

I più visti di Drive Up

Una Pagani Utopia in panne a Vicenza

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

La Fiat Topolino che costa 30 mila euro

 Fiat Grande Punto

La Fiat Punto sta per tornare

Tesla rimborsa i clienti del Cybertruck

Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Alexander Sorloth
09:49
La Juve e la pratica inevasa in attacco: per gennaio ritorna un 'vecchio' pallino spallettiano
Noa Lang
09:30
Napoli, Lang rincara la dose: la foto social è emblematica
09:24
Nba: San Antonio domina i Suns, Lakers e Warriors non si fermano più
09:23
Toyota riporta la Celica nei rally
09:20
Effetto Torino: Cobolli si allena al ritmo di Venditti, Vavassori lancia la carica