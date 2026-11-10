Elezioni Figc, Galliani fa ricorso al Tribunale Federale: "Stop a commissione voluta da Malagò"

Adriano Galliani fa ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione voluta dal commissario Giovanni Malagò incaricata a verificare le candidature per la corsa alla presidenza della Federcalcio. Tra le basi del reclamo firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi la doppia firma del Genoa che prima ha firmato per Galliani - che la ha allegata nel faldone per la candidatura - e poi ha virato per Malagò, con una Pec di revoca e diffida. Qualora la firma del Genoa non dovesse valere per Malagò, il commissario perderebbe i requisiti per la candidabilità, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A.
Chi deciderà
Fonti federali chiariscono che la commissione non sostituisce il Segretario, Marco Brunelli, che resta l'unico ad avere potere di verifica. La commissione, istituita lo scorso 2 novembre e coordinata dal generale Parrinello, servirebbe a rendersi inattaccabile agli occhi del Coni che nel provvedimento di commissariamento aveva parlato di carenza di personale e di controlli.
Il giallo della doppia firma Genoa
Secondo le ricostruzioni, il Genoa tramite l'ad Andres Blazquez aveva deciso di dare appoggio a Galliani quando alcune squadre di Serie A hanno spinto per la candidatura dell'ex dirigente di Milan e Monza. In seguito, però, il presidente rossoblù Dan Sucu, dopo un confronto con Malagò, aveva deciso di continuare con l'appoggio all'attuale commissario come era accaduto nelle elezioni dello scorso giugno. Sucu dunque firma per Malagò e contestualmente Blazquez invia a Galliani una Pec in cui - scrive la Gazzetta dello Sport - si chiede "la revoca dell'accredito alla candidatura (...) in ragione della mutata volontà della proprietà e del club che rappresento. Pertanto l'accredito sopraccitato deve considerarsi non più valido ed efficace (...) e in nessun modo o ad alcun fine utilizzabile".
Cosa dice il ricorso di Galliani
Il documento di 14 pagine parte dalla commissione definita "non prevista da alcuna norma o statuto regolamentare" visto che non rientrerebbe nei poteri del Commissario "modificare le regole di una procedura già indetta". C'è il rischio di confitto d'interesse poiché "il candidato (Malagò, ndr) ha scelto chi giudicherà il punto decisivo della propria ammissione".
E ancora si sottolinea come "la decisione sulla duplice sottoscrizione del Genoa, determinante per l'ammissione di uno dei due soli candidati, è imminente" visto che la pubblicazione delle candidature deve avvenire entro il 14 novembre, a un mese dalle elezioni. "Una volta adottate le determinazioni della Commissione e pubblicato l'elenco dei candidati ammessi - prosegue -, l'Assemblea del 14 dicembre si svolgerebbe sulla base di una verifica compiuta da un organo incompetente e nominato da uno dei candidati".
Per l'avvocato Lattanzi, che ieri mattina si era dimesso dalla commissione agenti della Figc, "il pregiudizio per il ricorrente, privato del diritto di competere in condizioni di parità e di vedere verificata da un organo imparziale le candidature, non sarebbe riparabile ex post; quello per l'ordinamento federale sarebbe ancor più grave, rischiando di determinare un'elezione esposta a un nuovo annullamento, a pochi mesi da quello che ha condotto al commissariamento".
"Il bilanciamento degli interessi - la tesi - depone in modo netto per l'accoglimento. E infatti la sospensione del provvedimento impugnato non arresta né ritarda la procedura elettorale: ne deriverebbe che la verifica delle candidature tornerebbe all'organo cui lo Statuto e il Regolamento elettorale la attribuiscono, il Segretario Generale, che può completarla e procedere alla pubblicazione nei termini statutari. La misura cautelare, in altri termini, non introduce alcun elemento di incertezza, ma ripristina la regola già vigente e conosciuta da tutti i candidati".
Cosa può succedere
Se la commissione venisse giudicata illegittima, è prevedibile un ricorso con tempi tutti da decifrare. Si potrebbe chiudere tutto entro il giorno del voto, il 14 dicembre, ma se si passasse attraverso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni allora i tempi si dilaterebbero col rischio di un nuovo commissariamento perché quello attuale prevede che le nuove elezioni si debbano tenere entro il 7 gennaio 2027.