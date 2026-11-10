Elezioni Figc, Galliani fa ricorso al Tribunale Federale: "Stop a commissione voluta da Malagò"

Secondo le ricostruzioni, il Genoa tramite l'ad Andres Blazquez aveva deciso di dare appoggio a Galliani quando alcune squadre di Serie A hanno spinto per la candidatura dell'ex dirigente di Milan e Monza. In seguito, però, il presidente rossoblù Dan Sucu, dopo un confronto con Malagò, aveva deciso di continuare con l'appoggio all'attuale commissario come era accaduto nelle elezioni dello scorso giugno. Sucu dunque firma per Malagò e contestualmente Blazquez invia a Galliani una Pec in cui - scrive la Gazzetta dello Sport - si chiede "la revoca dell'accredito alla candidatura (...) in ragione della mutata volontà della proprietà e del club che rappresento. Pertanto l'accredito sopraccitato deve considerarsi non più valido ed efficace (...) e in nessun modo o ad alcun fine utilizzabile".