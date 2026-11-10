Effetto Atp Finals a Torino: Cobolli si allena al ritmo di Venditti e Vavassori lancia la carica

Ieri invece è stata la giornata di Andrea Vavassori, giunto alla terza partecipazione alle Nitto Atp Finals al fianco di Simone Bolelli. Il doppista ha voluto salutare i propri tifosi al termine del primo blocco di lavoro mattutino sui campi di corso Agnelli. Il doppista azzurro ha confermato sui canali social la forte carica: "Ciao ragazzi. Primo allenamento qua a Torino, a casa. Terzo anno di fila per me e Bolelli, siamo molto carichi, vi aspettiamo".