Effetto Atp Finals a Torino: Cobolli si allena al ritmo di Venditti e Vavassori lancia la carica

Atp Finals, tutti i qualificati per l'edizione 2026
© italyphotopress | ALEXANDER ZVEREV
© italyphotopress | ALEXANDER ZVEREV
Primi palleggi a Torino per le Atp Finals: Flavio Cobolli incanta tra musica e sorrisi, Andrea Vavassori lancia la carica in vista del torneo di doppio
L'atmosfera delle Nitto Atp Finals 2026 entra nel vivo a Torino con l'arrivo dei primi protagonisti azzurri attesi in campo. Ad aprire le danze sui campi del Circolo della Stampa è stato Flavio Cobolli, seguito a ruota da Andrea Vavassori, pronto a gareggiare nel tabellone di doppio in coppia con Simone Bolelli.
L'accoglienza del pubblico piemontese è stata caldissima fin dalle prime sessioni di preparazione. Tra scambi ad alta intensità e momenti di puro intrattenimento, gli atleti italiani hanno iniziato a prendere le misure con le superfici di gioco per rifinire la condizione fisica.
Cobolli, numero 6 nel ranking Atp, ha regalato spettacolo ai tifosi presenti sugli spalti dello Sporting. L'azzurro ha sostenuto un test d'allenamento di alto livello opposto allo sloveno Ziga Sisko, terzo nel ranking mondiale Juniores e fresco della vittoria agli Australian Open di categoria.
La seduta di domenica è stata accompagnata da un clima disteso ma attento ai dettagli tattici, scandito dalle note dei classici della musica italiana (da Antonello Venditti a Lucio Dalla a Vasco Rossi) diffuse nell'impianto. Il tennista si è divertito a scherzare con i sostenitori, regalando gadget ai bambini e concedendosi anche qualche flessione dopo i punti persi, prima di concludere la giornata a cena nel centro cittadino con i componenti del suo staff.
Ieri invece è stata la giornata di Andrea Vavassori, giunto alla terza partecipazione alle Nitto Atp Finals al fianco di Simone Bolelli. Il doppista ha voluto salutare i propri tifosi al termine del primo blocco di lavoro mattutino sui campi di corso Agnelli. Il doppista azzurro ha confermato sui canali social la forte carica: "Ciao ragazzi. Primo allenamento qua a Torino, a casa. Terzo anno di fila per me e Bolelli, siamo molto carichi, vi aspettiamo".
© italyphotopress | ALEXANDER ZVEREV
© italyphotopress | ALEXANDER ZVEREV