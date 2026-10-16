Tecnologie

Toyota prepara il nuovo ibrido super efficiente

I motori 1.5 e 2.0 promettono consumi ridotti del 15%

di Redazione Drive Up
16 Ott 2026 - 14:39
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© Ufficio Stampa

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L'invenzione dell'ibrido risale al 1997, così Toyota stravolse il mercato mondiale dell'automobile. Non fu un successo immediato, anzi, ci volle un po' di tempo per capire realmente la portata di un simile cambiamento che, trent'anni dopo, rimane il riferimento per quanto riguarda affidabilità e consumi. La Casa giapponese non è una che si accomoda sugli allori e sta già lavorando alla prossima generazione.
Ancora più efficienti
Toyota ha dichiarato di essere al lavoro su una nuova, inedita, famiglia di propulsori ibridi che andrà a sostituire l'attuale. L'obiettivo resta il solito: ridurre il consumo di carburante senza compromettere la qualità delle componenti meccaniche. Il marchio giapponese avrebbe sviluppato, per il compito, un motore 1.5 litri quattro cilindri aspirato (ma ci sarà anche una variante turbo) e un 2.0 litri quattro cilindri turbo benzina. Non è finita qui: nei piani ci sono anche propulsori 6 cilindri in linea, V6 e persino V8.
Meno consumi
Il debutto di questa rinnovata architettura ibrida è previsto con l'arrivo della nuova Corolla, entro fine 2027. I tecnici di Toyota anticipano che le soluzioni ideate permetteranno di migliorare i consumi del 15%. Un dato significativo considerando quanto l'attuale generazione sia già particolarmente efficiente sotto questo punto di vista. In aggiunta a ciò, ogni nuovo motore sarà già predisposto per poter essere alimentato con carburanti rinnovabili ed e-fuels.

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