Nba: San Antonio domina i Suns, Lakers e Warriors non si fermano più

Cooper Flagg si prende la scena nella notte NBA con una prestazione da 43 punti, 10 rimbalzi e 6 assist e trascina Dallas alla vittoria in rimonta su Indiana. I Mavericks la spuntano 125-122 grazie anche ai 35 punti di Kyrie Irving. A brillare è soprattutto Victor Wembanyama, protagonista del successo di San Antonio a Phoenix con 40 punti, 11 rimbalzi e 9 stoppate: per gli Spurs è la nona vittoria consecutiva. Prosegue la marcia di Golden State, che travolge New Orleans con 51 punti complessivi di Stephen Curry e Brandin Podziemski e centra l'ottavo successo di fila. Sorridono anche i Lakers, che ritrovano Luka Doncic e passano ad Atlanta: lo sloveno sfiora la tripla doppia con 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Da segnalare i 44 punti di Anthony Davis, che non bastano a Washington per evitare la sconfitta a Detroit. Di seguito tutti i risultati della notte NBA: Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 124-112; Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 114-124; Detroit Pistons-Washington Wizards 122-111; Toronto Raptors-Memphis Grizzlies 102-118; Dallas Mavericks-Indiana Pacers 125-122; Houston Rockets-Denver Nuggets 110-100; Phoenix Suns-San Antonio Spurs 96-122; Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 138-87.