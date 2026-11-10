Napoli, Lang rincara la dose: la foto social è emblematica

Noa Lang non abbassa i toni. Dopo il gesto dell'orecchio (come a dire "non vi sento") fatto ai tifosi del Napoli che fischiavano la squadra durante il primo tempo con la Lazio, l'esterno olandese ha pubblicato una foto social che non sembra per nulla casuale.
Nel carosello di sette foto postate su Instagram lunedì sera, la prima è proprio quella del suo orecchio. Un gesto che sembra nuovamente indirizzato al tifo azzurro e che rende ancora più complesso il rapporto tra la piazza e il giocatore che a gennaio potrebbe lasciare Napoli.