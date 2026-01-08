GR si separa da Toyota: nasce un nuovo marchio sportivo

Le nuove auto sportive di Toyota sono passione pura
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
L'azienda giapponese ha deciso di far gestire in autonomia le applicazioni sportive alla sua divisione Gazoo Racingdi Redazione Drive Up
© Ufficio Stampa
Toyota ha - finalmente - deciso di spingere a fondo sul pedale dell'acceleratore. La divisione sportiva GR diventerà ufficialmente un marchio a sé stante e si occuperà di produrre automobili sportive e ad alte prestazioni. Che il marchio giapponese abbia deciso di dare una svolta in questo senso, lo si era capito con la presentazione di inizio dicembre 2025 e con gli ambiziosi piani di espansione globale. Ora arriva ufficiale l'annuncio di un nuovo cambio di passo anche sulla dimensione più emozionale.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Gazoo Racing
Il passaggio a una gestione separata porta con sé un cambio di denominazione: niente più Toyota GR ma soltanto Gazoo Racing. In questo modo si pone l'accento sulla volontà di allontanare la passata esperienza a braccetto con la Casa Madre, sottolineando l'indipendenza - non soltanto formale - acquisita con questa nuova organizzazione.
Modelli a parte
Concretamente, significa che Gazoo Racing si occuperà di sviluppare e costruire modelli che non hanno un corrispettivo nel resto della gamma del Gruppo. Intenzioni già confermate con l'annuncio dell'arrivo della nuova supercar GR GT (senza Toyota, per l'appunto) che sarà equipaggiata con un inedito motore 4.0 litri V8. Questa non sarà ovviamente l'unica, in futuro Gazoo potrebbe occuparsi di sviluppare una nuova generazione di Supra e di GR86. Inoltre sembrano essere stati confermati i piani per il ritorno della Celica.