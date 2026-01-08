GR si separa da Toyota: nasce un nuovo marchio sportivo

Toyota ha - finalmente - deciso di spingere a fondo sul pedale dell'acceleratore. La divisione sportiva GR diventerà ufficialmente un marchio a sé stante e si occuperà di produrre automobili sportive e ad alte prestazioni. Che il marchio giapponese abbia deciso di dare una svolta in questo senso, lo si era capito con la presentazione di inizio dicembre 2025 e con gli ambiziosi piani di espansione globale. Ora arriva ufficiale l'annuncio di un nuovo cambio di passo anche sulla dimensione più emozionale.