Marotta: "Bastoni oggetto di ingiusta gogna mediatica. Con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni"

I giornali sportivi: lunedì 16 febbraio 2026
Le parole di Giuseppe Marotta nella conferenza a margine dell'assemblea di Lega Serie A: parole forti su Bastoni, La Penna, Juve e Cuadrado
Oggi giornata di assemblea per la Lega Serie A, ma ovviamente, vista la presenza dei dirigenti delle varie squadre, non è mancato un ritorno su Inter-Juventus e la direzione arbitrale di La Penna. Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro ma anche consigliere di Lega, ha tenuto una breve conferenza stampa a margine parlando proprio del caso Bastoni.
"Bastoni è un patrimonio della Nazionale, non è mai stato protagonista di fatti clamorosi eppure c'è stata una gogna mediatica su di lui che va al di là di quanto successo. Un fatto deprecabile ma ordinario e non straordinario". E poi su La Penna: "La decisione (su Kalulu, ndr) è sbagliata, lo riconosco. Ma ricordo che l'Inter l'anno scorso, con la stessa classe arbitrale di oggi, ha perso lo scudetto per un punto e, a posteriori, è stato riconosciuto che il rigore fischiato contro la Roma a Bisseck era un clamoroso errore. Eppure ci siamo attenuti a quella decisione, siamo intervenuti solo dopo Napoli-Inter per un rigore che ha indirizzato la partita e giudicato errato dagli stessi organi arbitrali".
Voglio ricordare solo un piccolo episodio per chi parla di simulazioni. Juventus-Inter 2021 con arbitro Calvarese e palese simulazione, come fu chiarito dagli organi arbitrali, di Cuadrado (per il contatto con Perisic, ndr). Con quella vittoria la Juve ottenne la qualificazione Champions e la bellezza di 60-70 milioni di euro. Punto".
Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juve e che rappresenta il club bianconero in Lega Calcio, arrivando in via Rosellini a Milano non ha risposto alle domande dei giornalisti sul Derby d'Italia confermando che, ovviamente, avrebbe salutato Marotta, tra l'altro suo ex dirigente quando era capitano juventino. L'assemblea è stata convocata per discutere anche della possibile acquisizione del Fantacalcio ma è possibile, visti gli strascichi di Inter-Juve, che si torni a parlare anche del professionismo per gli arbitri. Nell’ordine del giorno anche la questione del protocollo Var sul secondo cartellino giallo e l’incontro fra arbitri, capitani e allenatori.
