Questa è l'unica Ferrari Enzo cabrio al mondo

Dal videogame alla realtà

Nel 2006 il videogioco OutRun 2006: Coast 2 Coast introdusse una versione scoperta della Enzo, sviluppata in collaborazione con i designer Ferrari. Un esercizio di stile digitale che non ebbe mai seguito nel mondo reale. A distanza di vent’anni, però, il progetto è stato riportato in vita da LMM, che ha deciso di ricreare quella visione con la massima fedeltà possibile. La vettura è stata realizzata in Grigio Ingrid, e soprattutto è stata trasformata con un cambio manuale tradizionale.

L’Enzo che Ferrari non ha mai costruito

Tecnicamente resta fedele alla base della Enzo: telaio in fibra di carbonio, aerodinamica attiva, V12 aspirato da 660 CV capace di superare i 350 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,6 secondi. Ma l’assenza del tetto e la presenza della leva manuale la trasformano in qualcosa di unico. Un’auto che non è mai esistita nei piani ufficiali di Maranello, ma che oggi rappresenta la materializzazione di una fantasia coltivata per anni da appassionati e gamer.