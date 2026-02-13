Edizioni speciali

Questa è l'unica Ferrari Enzo cabrio al mondo

Vent’anni dopo OutRun 2006: Coast 2 Coast, qualcuno ha deciso di trasformare in realtà la Enzo scoperta vista nel videogame

di Redazione Drive Up
13 Feb 2026 - 11:58
La Ferrari Enzo è una delle hypercar più leggendarie di sempre. Presentata nel 2002 e prodotta in appena 400 esemplari (399 iniziali più una vettura aggiuntiva donata per beneficenza), rappresentava il massimo della tecnologia Ferrari derivata dalla Formula 1 dell’epoca. Sotto il cofano montava un V12 aspirato da 6,0 litri capace di 660 CV e 657 Nm, abbinato a un cambio robotizzato a sei marce con palette al volante. Prezzo di listino? Circa 660.000 euro, ma oggi le quotazioni superano abbondantemente i 3-4 milioni.

L'unica Ferrari Enzo cabrio

Dal videogame alla realtà
Nel 2006 il videogioco OutRun 2006: Coast 2 Coast introdusse una versione scoperta della Enzo, sviluppata in collaborazione con i designer Ferrari. Un esercizio di stile digitale che non ebbe mai seguito nel mondo reale. A distanza di vent’anni, però, il progetto è stato riportato in vita da LMM, che ha deciso di ricreare quella visione con la massima fedeltà possibile. La vettura è stata realizzata in Grigio Ingrid, e soprattutto è stata trasformata con un cambio manuale tradizionale
L’Enzo che Ferrari non ha mai costruito
Tecnicamente resta fedele alla base della Enzo: telaio in fibra di carbonio, aerodinamica attiva, V12 aspirato da 660 CV capace di superare i 350 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,6 secondi. Ma l’assenza del tetto e la presenza della leva manuale la trasformano in qualcosa di unico. Un’auto che non è mai esistita nei piani ufficiali di Maranello, ma che oggi rappresenta la materializzazione di una fantasia coltivata per anni da appassionati e gamer.

