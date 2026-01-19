Logo SportMediaset

Curiosità

Il ristorante di Tesla è un fallimento

A sei mesi dall'apertura il locale, dopo un avvio esaltante, non sta incontrando il successo sperato

di Redazione Drive Up
19 Gen 2026 - 09:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non è mai esistita un'epoca che abbia consumato il tempo come l'attuale. Contenuti, persone, informazioni, prodotti. Ogni aspetto della quotidianità di una persona si crea ed esaurisce a una velocità disarmante. Secondo questa logica, persino il successo può trasformarsi in un fallimento in un batter d'occhio. L'esempio recente più evidente è Elon Musk con Tesla: da profeta del futuro a personaggio di sventura. E persino il suo "Diner" si sta rivelando un disastro.
Un successo immediato
Inaugurato a luglio, avrebbe dovuto rappresentare la visione di Tesla della sosta del futuro. Il Diner di Los Angeles - collocato alla fine della Route 66, l'architettura è anni '50 - sembrava destinato a un successo travolgente: le prime settimane registrano il tutto esaurito e non è insolito vedere persone in coda in attesa di essere servite. Le colonnine sono spesso interamente occupate e gli automobilisti californiani potrebbero essersi abituati a questo nuova generazione di aree di servizio.
Dalla coda al deserto
Eppure, a sei mesi dall'apertura l'entusiasmo sembra già essersi sgonfiato. Le proteste anti-Musk a seguito della sua discesa in politica, le continue lamentele per il rumore e l'insoddisfazione per la cucina (aperta 24 ore su 24 tutti i giorni) ne hanno ridimensionato il consenso. Le 80 colonnine di ricarica - la stazione più grande al mondo - sono oggi spesso libere e le code per mangiarsi uno smashburger o un "Epic Bacon" sono ormai un ricordo. Nei piani di Musk il locale di Hollywood dovrebbe essere il prima di una serie in giro negli USA. Darà seguito a questa ennesima promessa? La fiducia - come le persone nel locale - inizia a mancare.

ristorante
tesla
fallimento

