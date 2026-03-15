Curiosità

Il distributore automatico di supercar

A Singapore esiste un edificio di 15 piani che, al posto delle bevande, “eroga” Porsche, Ferrari e Range Rover

di Redazione Drive Up
15 Mar 2026 - 10:05
© Foto da web

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In una città dove lo spazio è poco e il prezzo delle auto è tra i più alti del pianeta, anche il modo di venderle può diventare insolito. A Singapore esiste infatti un edificio che sembra uscito da un film di fantascienza: una torre vetrata in cui le automobili sono impilate una sopra l’altra come lattine in un distributore automatico. Il cliente guarda le vetture su uno schermo, sceglie quella che preferisce e aspetta che il sistema la porti davanti a lui.
Come funziona la torre delle auto
La struttura appartiene al concessionario Autobahn Motors ed è stata inaugurata nel 2017. L’edificio è alto 15 piani e può contenere circa 60 vetture. Una volta selezionato il modello su un tablet, un sistema automatizzato di ascensori preleva l’auto dal suo alloggiamento e la trasporta al piano inferiore. L’intera operazione richiede meno di due minuti. Il sistema si basa su una piattaforma di gestione digitale pensata per organizzare l’inventario delle auto e movimentarle rapidamente tra i diversi livelli della struttura.
Un garage verticale pieno di icone
All’interno della torre si trovano modelli molto diversi tra loro: dalle sportive europee alle classiche giapponesi fino ai SUV di lusso. Tra le auto più ricercate compaiono diverse generazioni della Porsche 911 e icone come la Ferrari Testarossa. Non mancano anche modelli storici come la Morris Minor o vetture artigianali prodotte dalla britannica Morgan Motor Company, accanto a SUV molto richiesti sul mercato asiatico come la Range Rover.

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