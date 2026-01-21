Logo SportMediaset

Analisi

Tesla Cybertruck: perché è diventato un disastro commerciale

Vendite in picchiata e promesse mai mantenute, il declino del veicolo più discusso degli ultimi anni sembra irreversibile

di Redazione Drive Up
21 Gen 2026 - 15:58
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Doveva essere un veicolo rivoluzionario, il migliore della sua categoria. Ma la promessa di Elon Musk al suo pubblico di riferimento è stata - come spesso accade - disattesa. Il Tesla Cybertruck non sta incontrando il gusto e l'interesse degli automobilisti americani e chi lo ha scelto, spesso se ne è rammaricato. Troppi difetti, troppe imperfezioni: quello che sarebbe dovuta essere la massima espressione di tecnologia made in USA si è rivelato un disastro commerciale per il marchio texano e il suo fondatore.
Altro che il migliore
Il Cybertruck inizia male la sua carriera. Il suo debutto sarebbe dovuto avvenire entro fine 2021, fu rinviato a metà 2022 per poi debuttare alla fine del 2023 e quando sale sul palco, il vetro antiproiettile va in frantumi. Un classico a cui Elon Musk ha da tempo abituato i suoi affezionati clienti. Anche il listino non rispettò le previsioni: dei 40 mila dollari annunciati si passò subito a 70 mila, rendendola inaccessibile a una gran parte di americani. In soli due anni, il Cybertruck ha subìto ben 8 richiami che ne hanno definitivamente compromesso l'immagine.
Vendite giù
Siamo molto lontani, dunque, dalla "miglior Tesla mai prodotta" e ad averlo capito sono stati soprattutto gli americani. Nel 2025, Tesla ha consegnato 20.237 Cybertruck contro i 38.965 dell'anno precedente con un crollo pari al 48,1%. Le 200 mila unità l'anno ipotizzate da Elon Musk sono più di un miraggio e non riflettono assolutamente il sentimento popolare. Un crollo verticale rapidissimo che non sembra potersi invertire perché riguarda anche il resto della gamma: Model S e Model X hanno perso rispettivamente il 52,6% e il 34,2% su base annua. Decisamente non la Tesla migliore di sempre.

