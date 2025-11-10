Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Curiosità

Questa Tesla Model 3 ha due letti, un frigo e tutto il necessario per vivere

Un elaboratore inglese ha trasformato una tenda autohome in una vera e propria dimora con un paio di letti, un frigorifero e abbastanza energia da alimentare tutta la struttura per due giorni

di Redazione Drive Up
10 Nov 2025 - 11:28
© Foto da web

© Foto da web

Tra le "mode" più recenti, quella della vita da van (o vanlife) è quella che sta riscuotendo particolare successo per il senso di libertà che riesce a esprimere e che è possibile condividere sui social. Amplificatori digitali della voglia d'avventura, intesa come allontanamento dal mondo digitale stesso. Non sorprende dunque che qualcuno abbia deciso di costruire una tenda autohome per una Tesla Model 3 dotandola di un paio di letti, un frigorifero e una batteria sufficiente ad alimentare le utenze per due giorni. I piani, tuttavia, non sono andati come previsto. Ma da una delusione possono sorgere nuove opportunità.

La Tesla Model 3 da vanlife ha due letti e un frigorifero

1 di 6
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Pensata per l'avventura
Doveva essere una sorta di micro-living sul tetto, con due posti rivolti all’indietro trasformabili in letto matrimoniale e persino spazio per una toilette. Ma l’idea di Wheelhome, piccola azienda britannica specializzata in camper ultracompatti, non ha riscontrato il successo commerciale sperato nonostante l’interesse del pubblico alle fiere dedicate ai veicoli elettrici. Il fondatore Stephen Wheeler non si è arreso. Dopo un tour di 5.600 km in Islanda a bordo del prototipo — accolto da grande curiosità — ha deciso di rivoluzionare il progetto. La soluzione? Trasferire il modulo abitativo da tetto a un telaio da rimorchio leggero, trasformando un prodotto di nicchia in un mini camper alla portata di qualsiasi auto.
Dashaway eCT
Così il curioso tetto-camper è diventato il Dashaway eCT, un piccolo rimorchio dal design a goccia che può essere trainato anche da utilitarie. Con meno di 3,8 metri di lunghezza e un peso di soli 340 kg, è facile da trainare e non compromette consumi o autonomia dei veicoli elettrici. Una volta in sosta, però, il tetto si solleva permettendo di stare in piedi all’interno. Un letto matrimoniale, lavello con pompa elettrica e serbatoio da 10 litri, e perfino un vano dedicato per un piccolo WC portatile. La batteria al litio, l'inverter da 2.600 W e pannello solare da 200 W garantiscono almeno due giorni di campeggio, con la possibilità di alimentare elettrodomestici come microonde e bollitori.
Un prezzo che punta al segmento premium
Il Dashaway eCT arriva sul mercato a circa 30.800 euro, posizionandosi come il camper più piccolo ma anche più curato della sua categoria. Una proposta per chi vuole vivere la natura senza rinunciare ai comfort essenziali, con un tocco di ingegno e design che richiama la sua origine “elettrica”.

Ti potrebbe interessare

tesla
tesla model 3
elon musk
vanlife
vita da van
van
camper
tende da auto
auto elettriche
auto elettrica
nomade

Ultimi video

01:46
L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

01:29
FERRARI TRIONFO MONDIALE SRV

Ferrari, è trionfo mondiale dopo 53 anni

25:47
Puntata dell'8 novembre #DriveUp

Puntata dell'8 novembre #DriveUp

04:15
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

02:26
Gare da Film: Fast and Furious

Gare da Film: Fast and Furious

03:33
Audi Q3 e-hybrid

Audi Q3 e-hybrid

03:00
I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

I Signori dell'Auto: Maurice Wilks

03:50
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

03:07
EICMA, l'amore per le due ruote in esposizione

Ringo's Garage: EICMA, la mostra Desert Queens delle Dakar

03:44
Geely EX5

Geely EX5

04:06
EICMA, That's Amore per le due ruote

EICMA, That's Amore per le due ruote

02:10
Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

Elettrico senza spina, l'e-POWER di Nissan

02:11
Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

Pussy Wagon, la Chevrolet di "Kill Bill" e non solo

02:13
Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

Pura libidine in pista, la regina Toyota GR Yaris

02:41
La rivincita della berlina, ci pensa Volvo ES90

La rivincita della berlina, ci pensa Volvo ES90

01:46
L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

L'editoriale: auto vendute, i numeri preoccupano

I più visti di Drive Up

Cristiano Ronaldo ha più di 40 auto ma non ne guida neanche una

All'asta la BMW i8 di Maradona. Ecco quanto vale

Il garage da sogno di Cristiano Ronaldo

Tutte le auto di Jannik Sinner

Se compri questa casa, Pagani ti regala una Utopia unica al mondo

Da Hypermotard V2 alla Panigale dedicata a Bagnaia e Marquez, un pieno di Ducati a Eicma

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:33
Basket: l'arrivo di Mrsic non basta, Dinamo battuta dal Venezia
12:32
Roma: Gasperini perde Dovbyk per 4-6 settimane
12:26
Stellantis, John Elkann lancia l'allarme: servono "urgenti modifiche a norme europee sull'auto"
12:23
Insulto a Superga dopo Juve-Toro: Daspo in arrivo per un tifoso bianconero
12:22
Le pagelle di Piantanida: il gps di Celik scotta, il baby Pessina comprato per 10 palloni