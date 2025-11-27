Nuova Fiat 500 Hybrid: torna ibrida e parte da 19.900 €

Figlia di una lunga tradizione, anche la nuova 500 Hybrid è in linea con il suo glorioso passato. Nella forma è gemella alla 500 elettrica, a cambiare è la sostanza, ovvero il motore. Ibrido, quindi termico. FireFly 1.0 a tre cilindri da 65 cavalli omologato Euro 6 bis con cambio manuale. Una scelta voluta, il mercato chiede ancora questo tipo di soluzione. Si guida bene e in un ambiente curato e raffinato. Le marce scorrono via velocemente. Il pacchetto di ADAS, la rende ancor più sicura. L'allestimento di lancio Torino è dotato di strumentazione digitale a colori da 7", sistema multimediale da 10,25" dab, 4 altoparlanti, Apple Carplay e Android Auto wireless, servizi connessi, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, avviamento senza chiave keyless go, porta usb accanto al vano di ricarica wireless per dati e ricarica, sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente, cruise control, riconoscimento dei segnali stradali, frenata automatica di emergenza, controllo attivo di corsia, cerchi in lega da 16", fascia plancia verniciata in tinta carrozzeria e molto altro ancora. In totale saranno quattro gli allestimenti disponibili: Pop, Torino, Icon e La Prima, quello più ricco. Tre versioni: berlina, cabrio e 3+1, ovvero, con la porta anche al posteriore.