La griglia della Stagione 13: ecco piloti e squadre

Ventiquattro macchine, dodici squadre e una rivoluzione chiamata GEN4. La Formula E è pronta a entrare nella stagione 13 cambiando pelle e ridisegnando anche la geografia dei piloti. Due monoposto in più, volti nuovi e vecchie conoscenze, soprattutto un mercato ha mescolato le carte. In griglia ci saranno cinque campioni del mondo, da Pascal Wehrlein a Nyck de Vries, passando per Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne e António Félix da Costa. Salutano invece due driver presenti fin dalla prima stagione: Sebastien Buemi e Lucas Di Grassi.