La griglia della Stagione 13: ecco piloti e squadre

Opel GSE 27FE, il giallo incontra la storia: a Parigi ecco la livrea della Formula E
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Ventiquattro macchine, dodici squadre e una rivoluzione chiamata GEN4. La Formula E è pronta a entrare nella stagione 13 cambiando pelle e ridisegnando anche la geografia dei piloti. Due monoposto in più, volti nuovi e vecchie conoscenze, soprattutto un mercato ha mescolato le carte. In griglia ci saranno cinque campioni del mondo, da Pascal Wehrlein a Nyck de Vries, passando per Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne e António Félix da Costa. Salutano invece due driver presenti fin dalla prima stagione: Sebastien Buemi e Lucas Di Grassi.
Tra le squadre che hanno puntato sulla continuità c'è Porsche, con il campione del mondo in carica Pascal Wehrlein ancora affiancato da Nico Müller. Conferme anche per Citroën, con Jean-Eric Vergne e Nick Cassidy, Andretti, passata alla powertrain Nissan, con Jake Dennis e Felipe Drugovich, e Mahindra, con Nyck de Vries ed Edoardo Mortara.
Tra i movimenti più significativi c'è quello di Mitch Evans, che lascia Jaguar dopo dieci stagioni per sposare il progetto Opel, dove farà coppia con Théo Pourchaire. Jaguar risponde con il ritorno di Stoffel Vandoorne, che affiancherà António Félix da Costa. Due campioni del mondo pronti a rilanciare le ambizioni della casa britannica: Vandoorne ha conquistato il titolo nel 2022, Da Costa nel 2020.
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Nissan riparte da Oliver Rowland e ingaggia Zane Maloney, proveniente da Lola. Il team britannico saluta invece il veterano Lucas Di Grassi e sceglie due nuovi volti: Robert Shwartzman ed Enzo Fittipaldi. Envision Racing punta sul talento di Maximilian Günther e sull'esordiente Zak O'Sullivan, che ha già guidato una Formula E in alcune sessioni riservate ai rookie, ma non ha ancora disputato un E-Prix.
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Al via anche due nuove realtà. Fortescue Zero Racing è il team australiano che ha rilevato struttura e licenza di DS Penske, uscita dal campionato. Il progetto non parte da zero e può contare sul know-how di Williams Advanced Engineering, acquisita nel 2022, e sull'esperienza maturata nella fornitura del sistema PIT BOOST in Formula E. Fortescue passa così da fornitore di batterie a squadra a tutti gli effetti. In pista utilizzerà una powertrain Jaguar, con cui condivide anche il quartier generale di Kidlington.
Alla guida ci sarà Dan Ticktum, rimasto senza sedile dopo l'uscita da Cupra Kiro. Talento cristallino, se saprà contenere la propria esuberanza e superare alcuni limiti caratteriali, il britannico - già vincitore di una gara (Tokyo 2026) e autore di due pole position a Monaco - potrà inserirsi nella lotta per il titolo. Il suo compagno di squadra Taylor Barnard, altro astro nascente della categoria e più giovane pilota ad aver vinto un E-Prix (Londra 2026), è invece al centro di un vero e proprio giallo: annunciato come titolare, il britannico non era presente né al lancio della vettura a Londra, né ai test privati condotti a Mentori Park. Pare che Barnard stia facendo di tutto per liberarsi dal contratto.
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Il suo destino potrebbe essere legato all'altra squadra debuttante, Fusion Formula E. La formazione guidata da Dan Richards ha rilevato schiererà due vetture motorizzate Porsche e ha scelto come guida tecnica Phil Charles, ex DS Penske, figura di grande esperienza nella categoria e grande estimatore di Barnard. È probabile che dietro il tentativo del britannico di liberarsi da Fortescue ci sia proprio la volontà di tornare a lavorare con Charles, già suo team principal in DS Penske. Forse si spiega anche così il silenzio di Fusion sui piloti. La livrea è stata svelata, i nomi di chi la guiderà ancora no.