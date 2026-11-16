Atp Finals, Shelton: "Fantastico avere papà e Ferrero nel box"

16 Nov 2026 - 11:06
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"E' stato fantastico avere Juan Carlos (Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz, ndr) e mio padre insieme lì, nel box, affamati ed entusiasti. Negli ultimi giorni ci stiamo impegnando molto, cercando di migliorare. Sono sicuro che saranno contenti di alcune cose che ho fatto e scontenti di altre". Lo ha detto Ben Shelton al termine del match vinto alle Atp Finals di Torino contro il francese Arthur Fils. Match molto equilibrato che si è concluso al terzo set: "Ho giocato benissimo il rovescio, penso che sia stato fondamentale. Sapevo che avrebbe cercato di aprirmi la strada al rovescio. È un colpo su cui ho lavorato molto e l'ho eseguito davvero molto bene". Infine sulla superficie di gioco: "Le condizioni di gioco sono leggermente più veloci rispetto a Parigi, ma sono paragonabili. La differenza è minima. Penso che essendo un po' più in altitudine qui, la palla voli un po' di più".

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