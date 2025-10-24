Il capitolo degli incentivi per le auto elettriche si è chiuso quasi prima di cominciare. In appena sei ore dall’apertura della piattaforma, sono stati assegnati più di 40 mila bonus destinati all’acquisto di vetture e veicoli commerciali a zero emissioni. Un esito prevedibile, ma che conferma l’enorme interesse — e al tempo stesso la scarsità delle risorse disponibili — per il nuovo Ecobonus.

In poche ore

A rendere noti i dati è stata Sogei, la società informatica del Ministero dell’Economia che gestisce la piattaforma di prenotazione. «A circa cinque ore dall’apertura del sistema – ha comunicato la società – sono stati erogati oltre 40 mila voucher per i beneficiari». Secondo le prime stime, la maggior parte dei fondi sarebbe stata prenotata da clienti privati, mentre le richieste da parte di aziende e flotte risultano più contenute. Tuttavia, una parte di questi incentivi potrebbe tornare disponibile nelle prossime settimane.

30 giorni di tempo

I concessionari e gli acquirenti hanno infatti 30 giorni di tempo per trasformare la prenotazione in un contratto di vendita. Se il contratto non verrà formalizzato entro il termine, il voucher decadrà automaticamente e le somme corrispondenti rientreranno nel fondo, rendendosi nuovamente prenotabili. In pratica, il click day non è ancora del tutto concluso: tra un mese si capirà quante delle prenotazioni si trasformeranno in reali contratti d’acquisto e quante, invece, si dissolveranno, riaprendo temporaneamente lo spazio per nuovi richiedenti.