Ecobonus

Terminati gli incentivi per le auto elettriche

Oltre 40 mila richieste in poche ore, ma parte dei bonus potrebbe tornare disponibili se non convertiti in contratti entro un mese

di Redazione Drive Up
24 Ott 2025 - 10:33
© Getty Images

© Getty Images

Il capitolo degli incentivi per le auto elettriche si è chiuso quasi prima di cominciare. In appena sei ore dall’apertura della piattaforma, sono stati assegnati più di 40 mila bonus destinati all’acquisto di vetture e veicoli commerciali a zero emissioni. Un esito prevedibile, ma che conferma l’enorme interesse — e al tempo stesso la scarsità delle risorse disponibili — per il nuovo Ecobonus.
In poche ore
A rendere noti i dati è stata Sogei, la società informatica del Ministero dell’Economia che gestisce la piattaforma di prenotazione. «A circa cinque ore dall’apertura del sistemaha comunicato la societàsono stati erogati oltre 40 mila voucher per i beneficiari». Secondo le prime stime, la maggior parte dei fondi sarebbe stata prenotata da clienti privati, mentre le richieste da parte di aziende e flotte risultano più contenute. Tuttavia, una parte di questi incentivi potrebbe tornare disponibile nelle prossime settimane.
30 giorni di tempo
I concessionari e gli acquirenti hanno infatti 30 giorni di tempo per trasformare la prenotazione in un contratto di vendita. Se il contratto non verrà formalizzato entro il termine, il voucher decadrà automaticamente e le somme corrispondenti rientreranno nel fondo, rendendosi nuovamente prenotabili. In pratica, il click day non è ancora del tutto concluso: tra un mese si capirà quante delle prenotazioni si trasformeranno in reali contratti d’acquisto e quante, invece, si dissolveranno, riaprendo temporaneamente lo spazio per nuovi richiedenti.

