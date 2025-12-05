Poster Le più belle pubblicità anni '80 di Volvo

Negli anni '80 Volvo ha costruito la sua immagine di marchio affidabile e sicuro. Il merito è anche di una campagna pubblicitaria azzeccata, con poster che hanno fatto la storia della disciplina in ambito automobilistico. Sicurezza, robustezza, capacità di adattamento a qualsiasi contesto di utilizzo. Ma anche linee squadrate, semplici e auto "lente". Volvo ha sfruttato al meglio il senso comune - senza mai prendersi troppo sul serio - per aumentarne la consapevolezza all'esterno. Con risultati che durano ancora oggi