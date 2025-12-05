Logo SportMediaset

Personaggi

Kanye West ha una Mercedes davvero particolare

La rarissima barchetta prodotta in soli 75 esemplari resta intoccabile: un gioiello senza parabrezza da oltre 3 milioni di dollari

di Redazione Drive Up
05 Dic 2025 - 14:59
© Foto da web

© Foto da web

Nel tumultuoso universo di Kanye West, dove album, case di moda e persino il suo nome anagrafico - ora si fa chiamare Ye - sono soggetti a continui e repentini stravolgimenti, esiste una costante metallica che ha resistito alla prova del tempo. Si tratta della sua Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, una delle vetture più esclusive e radicali mai prodotte dall'industria automobilistica moderna. Mentre molte altre supercar, incluse diverse Lamborghini e Maybach, sono entrate e uscite dal garage del rapper di Chicago seguendo le sue fasi artistiche, questa specifica automobile rimane saldamente nelle sue mani come un intoccabile pezzo da museo.

La rarissima Mercedes di Kanye West

1 di 9
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Un'auto rarissima
La Stirling Moss non è una semplice variante della SLR, ma un tributo estremo alla leggendaria 300 SLR che dominò le corse negli anni Cinquanta. La vettura si distingue immediatamente per l'assenza totale di tetto e parabrezza, una scelta stilistica audace e purista che obbliga guidatore e passeggero a un contatto diretto e violento con l'aria. Prodotta in soli 75 esemplari in tutto il mondo, al momento del lancio era riservata esclusivamente a chi possedeva già una SLR standard, rendendola accessibile solo all'élite assoluta dei collezionisti. Sotto il cofano pulsa un motore V8 sovralimentato capace di sprigionare 650 cavalli, spingendo l'auto da zero a cento chilometri orari in meno di tre secondi e mezzo.
Un debutto indimenticabile
L'immagine di Ye alla guida di questo bolide durante il Festival di Cannes del 2011 è diventata iconica, cementando lo status della vettura come simbolo del suo periodo di massima opulenza estetica, l'era di Watch the Throne. A differenza della celebre Maybach 57, che fu letteralmente smembrata e modificata con una sega elettrica per il video di Otis, la Stirling Moss è stata trattata con il rispetto dovuto a un'opera d'arte ingegneristica. Oggi il suo valore di mercato ha superato abbondantemente i tre milioni di dollari, trasformandola da semplice capriccio di lusso a solidissimo investimento.

