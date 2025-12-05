Kanye West ha una Mercedes davvero particolare

La rarissima Mercedes di Kanye West
© Foto da web
© Foto da web
La rarissima barchetta prodotta in soli 75 esemplari resta intoccabile: un gioiello senza parabrezza da oltre 3 milioni di dollaridi Redazione Drive Up
© Foto da web
Nel tumultuoso universo di Kanye West, dove album, case di moda e persino il suo nome anagrafico - ora si fa chiamare Ye - sono soggetti a continui e repentini stravolgimenti, esiste una costante metallica che ha resistito alla prova del tempo. Si tratta della sua Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, una delle vetture più esclusive e radicali mai prodotte dall'industria automobilistica moderna. Mentre molte altre supercar, incluse diverse Lamborghini e Maybach, sono entrate e uscite dal garage del rapper di Chicago seguendo le sue fasi artistiche, questa specifica automobile rimane saldamente nelle sue mani come un intoccabile pezzo da museo.
© Foto da web
© Foto da web
Un'auto rarissima
La Stirling Moss non è una semplice variante della SLR, ma un tributo estremo alla leggendaria 300 SLR che dominò le corse negli anni Cinquanta. La vettura si distingue immediatamente per l'assenza totale di tetto e parabrezza, una scelta stilistica audace e purista che obbliga guidatore e passeggero a un contatto diretto e violento con l'aria. Prodotta in soli 75 esemplari in tutto il mondo, al momento del lancio era riservata esclusivamente a chi possedeva già una SLR standard, rendendola accessibile solo all'élite assoluta dei collezionisti. Sotto il cofano pulsa un motore V8 sovralimentato capace di sprigionare 650 cavalli, spingendo l'auto da zero a cento chilometri orari in meno di tre secondi e mezzo.
Un debutto indimenticabile
L'immagine di Ye alla guida di questo bolide durante il Festival di Cannes del 2011 è diventata iconica, cementando lo status della vettura come simbolo del suo periodo di massima opulenza estetica, l'era di Watch the Throne. A differenza della celebre Maybach 57, che fu letteralmente smembrata e modificata con una sega elettrica per il video di Otis, la Stirling Moss è stata trattata con il rispetto dovuto a un'opera d'arte ingegneristica. Oggi il suo valore di mercato ha superato abbondantemente i tre milioni di dollari, trasformandola da semplice capriccio di lusso a solidissimo investimento.