Kanye West ha una Mercedes davvero particolare

Un'auto rarissima

La Stirling Moss non è una semplice variante della SLR, ma un tributo estremo alla leggendaria 300 SLR che dominò le corse negli anni Cinquanta. La vettura si distingue immediatamente per l'assenza totale di tetto e parabrezza, una scelta stilistica audace e purista che obbliga guidatore e passeggero a un contatto diretto e violento con l'aria. Prodotta in soli 75 esemplari in tutto il mondo, al momento del lancio era riservata esclusivamente a chi possedeva già una SLR standard, rendendola accessibile solo all'élite assoluta dei collezionisti. Sotto il cofano pulsa un motore V8 sovralimentato capace di sprigionare 650 cavalli, spingendo l'auto da zero a cento chilometri orari in meno di tre secondi e mezzo.

Un debutto indimenticabile

L'immagine di Ye alla guida di questo bolide durante il Festival di Cannes del 2011 è diventata iconica, cementando lo status della vettura come simbolo del suo periodo di massima opulenza estetica, l'era di Watch the Throne. A differenza della celebre Maybach 57, che fu letteralmente smembrata e modificata con una sega elettrica per il video di Otis, la Stirling Moss è stata trattata con il rispetto dovuto a un'opera d'arte ingegneristica. Oggi il suo valore di mercato ha superato abbondantemente i tre milioni di dollari, trasformandola da semplice capriccio di lusso a solidissimo investimento.