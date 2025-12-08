Logo SportMediaset

Tennis, ranking Wta: Paolini ottava, avanza Cocciaretto

08 Dic 2025 - 12:23

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta quando manca solo il "125" di Limoges alla chiusura della stagione. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca è stabile all'ottavo posto. Alle sue spalle, guadagna tre posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 81, mentre ne perde due Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre dalla top cento: la romagnola è ora numero 108. Recupera, invece, un posto Lucrezia Stefanini, ora al numero 140. Scivola indietro di tre gradini Nuria Brancaccio, ora al numero 168: la 25enne di Torre del Greco precede Silvia Ambrosio, che recupera una posizione e risale al numero 206, sempre in zona primato personale. Un gradino più su rispetto a sette giorni fa anche Camilla Rosatello, al numero 219, mentre alle sue spalle guadagna tre posizioni Jessica Pieri, ora al numero 230. Stabile la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana è sempre numero 239. Infine ritocca ancora il primato personale Lisa Pigato, che grazie ai quarti nell'ITF da 40mila dollari di Selva Gardena fa nove passi avanti, sale al numero 270 e chiude la top-ten italiana. 

Dopo la conclusione delle WTA Finals di Riyadh la prima settimana di novembre la top ten del ranking resterà immutata fino a gennaio. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantesima settimana consecutiva (la 68esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, regina bis a New York, premiata a Riyadh come numero uno del 2025, chiude la stagione con un vantaggio di 2.475 punti sulla campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek. La 24enne di Varsavia, ex numero uno del mondo, aveva perso la leadership poco più di un anno fa dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio c'è la vincitrice del Roland Garros, la statunitense Coco Gauff, staccata sempre di 1.632 punti dalla polacca. La 21enne di Atlanta precede la connazionale Amanda Anisimova, quarta, che conferma il "best", davanti alla nuova "maestra" Elena Ribakina, quinta: alle spalle della kazaka c'è Jessica Pegula, sesta. Subito dietro alla 31enne di Buffalo c'è la quarta statunitense nell'élite mondiale, Madison Keys, trionfatrice in Australia, in settima posizione con appena 10 punti di vantaggio su Jasmine Paolini, ottava. Stabile al nono posto la 18enne russa Mirra Andreeva, staccata di appena 6 punti dall'azzurra: posizione invariata anche per l'altra russa Ekaterina Alexandrova, decima, che ribadisce il "best" e chiude l'élite mondiale. La "scalatrice della settimana" è la croata Petra Marcinko: la 20enne di Zagabria, grazie al successo nell'ITF da 100mila dollari di Dubai (undicesimo trofeo ITF in carriera, il quarto in stagione), guadagna in un colpo solo 21 posizioni passando dal numero 103 al numero 82, centrando per la prima volta l'ingresso in top 100 con relativo "best ranking". Di rilievo anche il salto di 15 posizioni della russa Kamilla Rakhimova: la 24enne di Yekaterinburg, vincitrice del WTA 125 di Angers (secondo titolo in queata categoria di tornei dopo Guadalajara 2024), risale dal numero 112 al numero 97, lei che vanta un primato personale di numero 60 siglato a dicembre del 2024. 

