Tennis, ranking Wta: Paolini ottava, avanza Cocciaretto

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta quando manca solo il "125" di Limoges alla chiusura della stagione. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca è stabile all'ottavo posto. Alle sue spalle, guadagna tre posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 81, mentre ne perde due Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre dalla top cento: la romagnola è ora numero 108. Recupera, invece, un posto Lucrezia Stefanini, ora al numero 140. Scivola indietro di tre gradini Nuria Brancaccio, ora al numero 168: la 25enne di Torre del Greco precede Silvia Ambrosio, che recupera una posizione e risale al numero 206, sempre in zona primato personale. Un gradino più su rispetto a sette giorni fa anche Camilla Rosatello, al numero 219, mentre alle sue spalle guadagna tre posizioni Jessica Pieri, ora al numero 230. Stabile la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana è sempre numero 239. Infine ritocca ancora il primato personale Lisa Pigato, che grazie ai quarti nell'ITF da 40mila dollari di Selva Gardena fa nove passi avanti, sale al numero 270 e chiude la top-ten italiana.