Toyota lo ha fatto davvero: le nuove auto sportive sono pura passione

Tre concept

Le tre concept presentate a Woven City raccontano tre strade diverse verso lo stesso futuro. La GR GT è l’erede spirituale delle grandi coupé giapponesi: motore 4.0 litri V8 da 650 CV, elettrificazione funzionale, costruzione rigorosa. La GR GT3 è ancora più diretta. Nessuna mediazione elettrica, nessun compromesso urbano. È una macchina pensata per le corse, una competizione pura in un’epoca che tende a sterilizzare tutto.

Anche elettrica

Poi c’è la Lexus, elettrica, lunga e bassa, che raccoglie simbolicamente l’eredità della LFA senza copiarla. Stesse proporzioni mentali, ma grammatica nuova considerando che sotto il cofano non c'è più il mitico V10 aspirato. Il punto non sono le tre auto. Il punto è il luogo che le presenta. In una città pensata per ridurre la dipendenza dall’auto, Toyota ci piazza la sua idea più radicale di passione. Non per contraddirsi, ma per dimostrare che la sportività può sopravvivere anche quando l’automobile smette di essere necessaria.