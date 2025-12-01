Logo SportMediaset

Tag Heuer omaggia Ayrton Senna con due cronografi

Il costruttore svizzero di orologi dedica al pilota di Formula 1 più amato di sempre due orologi in edizione limitata

di Redazione Drive Up
01 Dic 2025 - 14:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ci sono legami impossibile da separare. Quello tra i tifosi di Formula 1 e Ayrton Senna è cementato nella memoria di chi lo ha visto correre ed ereditato anche da chi lo ha soltanto sentito raccontare. Il suo è un profilo immortale, leggendario. Più forte del tempo e, forse proprio per questo, Tag Heuer continua a dedicargli edizioni limitate dei suoi cronografi. L'ultima si chiama Formula 1 Chronograph x Senna ed è un tributo di carattere al pilota più amato di sempre.
Meccanico e al quarzo
Tag ha deciso di proporre due differenti tecnologie per i suoi segnatempo: automatico e al quarzo. Nel dettaglio, il Chronograph x Senna Automatic da 44 mm (5.750 euro) ha la cassa in titanio di grado 2, lunetta in carbonio e dettagli in giallo verde che richiamano il casco del pilota. Più discreto il Chronograph x Senna Quartz da 43 mm (2.650 euro) con cassa in acciaio e lunetta tachimetrica nera con logo "Senna".
Riconoscibili
Entrambi gli orologi presentano sul fondello l'incisione del volto di Ayrton dietro la visiera, riconoscibile anche da chi non ama la Formula 1. D'altronde, la collaborazione tra la famiglia Senna e Tag Heuer è produttiva e dura da più di 30 anni. Tant'è che la campagna della maison "Designed to win" prende ispirazione da una delle frasi più celebri del campionissimo brasiliano.

