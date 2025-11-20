Gioielli Il TAG Heuer che costa come una supercar

Il Monaco Air 1 è una delle ultime creazioni del marchio svizzero ed è già una delle più complesse e raffinate. Il materiale scelto per la sua realizzazione è il titanio di grado 5, lo stesso impiegato nell'industria aeronautica. Inoltre, nel processo di produzione TAG ha previsto l'uso di componenti stampati in 3D in sintonia con l'industria automobilistica. Si tratta di un cronografo con quadrante da 41 mm ed è offerto a un costo di circa 160 mila euro. Quanto una super sportiva di ultima generazione