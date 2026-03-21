Campioni

Tadej Pogacar: veloce in sella e sulla sua Porsche 911 GT3 RS

La vittoria più attesa incontra una passione a quattro ruote che profuma di pista

di Tommaso Marcoli
21 Mar 2026 - 17:09
© instagram

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Con il trionfo alla Milano-Sanremo 2026, Tadej Pogacar aggiunge l’ultimo tassello mancante a un palmarès già leggendario. Un successo cercato a lungo, costruito stagione dopo stagione, che lo consacra definitivamente tra i dominatori assoluti nella storia del ciclismo.
La corsa che mancava
La Sanremo è una gara sottile, fatta di pazienza, posizionamento e nervi saldi prima che di pura esplosività. Pogacar cade, si rialza, risale in sella alla sua bici e si permette di intraprendere una fuga a tre. Un capolavoro di forza e determinazione che conferma lo straordinario talento del giovane sloveno. D'altronde Tadej teneva moltissimo a portarsi a casa una delle classicissime. L'ha fatto a modo suo: con un’azione memorabile e potente, che gli consegna una Monumento simbolo e completa la sua collezione di grandi classiche.
La velocità come stile di vita
Fuori dalle competizioni, lo sloveno coltiva la stessa idea di performance con la sua Porsche 911 GT3 RS, una delle sportive più radicali omologate per la strada. Motore boxer aspirato da 525 CV, aerodinamica estrema e assetto derivato dal motorsport la rendono un’auto pensata per chi vive di precisione e sensazioni pure. È la traduzione su quattro ruote della sua filosofia sportiva: controllo totale del mezzo, ricerca del limite e rispetto maniacale per la tecnica. Dalla bici alla supercar, il filo conduttore resta sempre la velocità.

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