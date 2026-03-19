La prossima sportiva di Audi arriverà nel 2027

La nuova sportiva elettrica della casa tedesca ha finalmente una data: 2027. Un orizzonte confermato ufficialmente dall’amministratore delegato Gernot Döllner durante la presentazione dei risultati finanziari 2025. Il modello di serie nascerà direttamente dalle forme della concept e inaugurerà una fase stilistica completamente nuova per il marchio.

Proporzioni compatte, stile radicale

La showcar è una sportiva compatta a due posti con tetto targa retrattile, soluzione mai vista prima su una Audi moderna. Il linguaggio formale cambia registro: superfici pulite, linee essenziali e un minimalismo deciso rompono con vent’anni di design. Il frontale è l’elemento più distintivo, con una struttura verticale centrale che richiama le leggendarie monoposto da corsa degli anni Trenta e alcune Audi dei primi Duemila. Il muso a “V” schiacciata e le grandi prese d’aria verticali rafforzano la presenza su strada, mentre la nuova firma luminosa introduce quattro segmenti orizzontali per faro, sia davanti sia dietro.

Interni essenziali e piattaforma ad alte prestazioni

Tornano i comandi fisici in alluminio su volante e tunnel centrale, con il classico feedback meccanico tanto caro agli appassionati. La strumentazione digitale è compatta, mentre il display infotainment da 10,4 pollici è a scomparsa. Sotto la carrozzeria arriverà con ogni probabilità la piattaforma PPE a 800 volt, la stessa base tecnica di Audi A6 e‑tron e Audi Q6 e‑tron, condivisa anche con Porsche Macan EV. Attese versioni a motore singolo posteriore e varianti a doppio motore con trazione integrale quattro, con potenze che potrebbero sfiorare i 1.000 CV.