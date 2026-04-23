Stellantis: arriva la linea di accessori per cani e gatti

L'interesse per la cura degli animali domestici sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Disposte a spendere soldi affinché il proprio cane o gatto possa vivere in un ambiente più accogliente, rilassato e gradevole. In molti non si spostano senza pet al seguito, e spesso il viaggio in automobile può essere un momento sensibile per la sicurezza. Per risolverlo, Stellantis ha costruito una linea di accessori su misura.

Per un trasporto sicuro

Si chiama Mopaw - chiaro riferimento a Mopar - ed è disponibile negli Stati Uniti d'America. Territorio dove, nell'ultimo anno, sono stati spesi 157 miliardi dollari per la cura e il benessere degli animali domestici. Cifra già di per sé impressionante, ma destinata a raggiungere i 200 miliardi di dollari entro la fine del decennio. La linea di prodotto comprende numerosi accessori tra cui trasportino, copri sedili e rampa per l'accesso al bagagliaio.

Premium

Stellantis punta a una clientela medio-alto spendente, definendo Mopaw un marchio "premium". I prezzi sembrano confermalo: si parte da un minimo di 64 dollari per una ciotola, e si superano i 200 dollari per il kennel da bagagliaio. Altri fornitori sono sicuramente più a buon mercato, ma non possono offrire - secondo quanto dichiarato - la medesima, completa integrazione con i veicoli del gruppo italo-francese. Se siete amanti degli animali e vivete negli USA, ora sapete a chi rivolgervi.