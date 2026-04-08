Stellantis crea mille posti di lavoro...non in Italia

Proseguono i piani di espansione Stellantis nel Nord Africa. Il Gruppo ha comunicato l'inizio dei lavori di ampliamento della fabbrica Fiat sita a Tafraoui, nei pressi della città di Orano in Algeria. La strategia prevede di aumentare la capacità produttiva da 90 a 135 mila veicoli l'anno entro il 2028.

Nuove risorse

L'investimento permetterà di creare mille nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto, andando a rafforzare l'integrazione locale e lo sviluppo dell'industria automobilistica in Algeria. Stellantis e i suoi partner hanno già investito oltre 200 milioni di euro per la realizzazione del progetto, già oggi la fabbrica di Tafraoui può produrre fino a 90 mila vetture l'anno e impiega 2 mila dipendenti. Qui sarà prodotta anche la Fiat Grande Panda, destinata - secondo le stime - a ottenere un buon successo commerciale.

Espansione in Nord Africa

“Questo progetto riflette un’ambizione più ampia: costruire un’industria automobilistica moderna e competitiva in Algeria”, ha dichiarato il direttore operativo della regione Medio Oriente e Africa di Stellantis, Samir Cherfan. “Stiamo contribuendo allo sviluppo di un ecosistema solido e sostenibile, realizzando il nostro obiettivo di produrre nella regione, per la regione”. Dalla sua inaugurazione avvenuta nel 2023, l'impianto è passato in meno di tre anni da 17 mila auto l'anno, alle oltre 52 mila del 2025.