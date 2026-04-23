Roma, Ranieri glissa sul futuro di Gasperini: "Ora tutti uniti per un unico obiettivo"

23 Apr 2026 - 11:59
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"Roma? Ci aspettiamo il meglio i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo": così Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, durante la consegna del Premio Città di Roma organizzato da Opes e in corso al Salone d'Onore del Coni. Delle tensioni con Gasperini e del futuro della panchina giallorosso non ha invece voluto parlare, mentre a chi gli ha chiesto cosa deve fare il calcio italiano per ripartire ha risposto: "Credo si debba ripartire dalla base e far giocare più italiani perché i nostri ct oggi hanno poca scelta".

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