Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Mariani per Torino-Inter, a Sozza Milan-Juve
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Sarà Maurizio Mariani a dirigere Torino-Inter, gara valida per la 34esima giornata e in programma domenica 26 aprile alle 18. Insieme al fischietto della sezione di Aprilia, per il match che potrebbe assegnare lo scudetto, ci saranno i guardalinee Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale di gara Crezzini e gli arbitri Var Mazzoleni e Paganessi. Ad aprire la giornata sarà Napoli-Cremonese, anticipo in programma venerdì 24 alle 20.45. Al Maradona arbitrerà Daniele Doveri di Roma. Sabato tre partite: alle 15 Parma-Pisa (Andrea Calzavara di Varese), alle 18 Bologna-Roma (Marco Di Bello di Brindisi) e alle 20.45 Verona-Lecce (Davide Massa di Imperia). Domenica, oltre a Torino-Inter delle 18, in programma il lunch match Fiorentina-Sassuolo (Livio Marinelli di Tivoli), alle 15 Genoa-Como (Federico La Penna di Roma), alle 20.45 una delle grandi classiche del calcio italiano, lo scontro diretto in chiave Champions tra Milan e Juventus che sarà diretto da Simone Sozza di Seregno. Infine lunedì 27 chiuderanno i posticipi Cagliari-Atalanta (ore 18.30 Juan Luca Sacchi di Macerata) e Lazio-Udinese (ore 20.45 Kevin Bonacina di Bergamo).
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 34ESIMA GIORNATA DI SERIE A
Napoli-Cremonese Venerdì 24/04 H. 20.45: Doveri
Passeri – Fontemurato
Iv: Arena
Var: Meraviglia
Avar: Di Paolo
Parma-Pisa Sabato 25/04 H. 15.00: Calzavara
Trinchieri-Fontani
Iv: Ayroldi
Var: Giua
Avar: Abisso
Bologna-Roma Sabato 25/04 H. 18.00: Di Bello
Berti – Di Gioia
Iv: Allegretta
Var: Maresca
Avar: Meraviglia
H. Verona-Lecce Sabato 25/04 H. 20.45: Massa
Meli – Alassio
Iv: Marcenaro
Var: Di Paolo
Avar: Gariglio
Fiorentina-Sassuolo H. 12.30: Marinelli
Costanzo-Cortese
Iv: Turrini
Var: Cosso
Avar: Guida
Genoa-Como H. 15.00: La Penna
Mastrodonato-Ceolin
Iv: Colombo
Var: Gariglio
Avar: Di Paolo
Torino-Inter H. 18.00: Mariani
Bindoni-Tegoni
Iv: Crezzini
Var: Mazzoleni
Avar: Paganessi
Milan-Juventus H. 20.45: Sozza
Perrotti – Rossi M.
Iv: Zufferli
Var: Abisso
Avar: Maresca
Cagliari-Atalanta Lunedì 27/04 H. 18.30: Sacchi J.l.
Vecchi - Moro
Iv: Di Marco
Var: Marini
Avar: Fabbri
Lazio-Udinese Lunedì 27/04 H. 20.45: Bonacina
Palermo-Zanellati
Iv: Marchetti
Var: Camplone
Avar: Maggioni