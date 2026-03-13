Le Jeep avranno gli interni fatti in jeans

Born in the USA. Nessuno incarna lo spirito a stelle e strisce meglio di una Jeep e di un paio di jeans. Icone di uno stile di vita e di un modo di essere: anticonformista, audace, avventurosa. Per dare maggiore concretezza a questo immaginario, Stellantis ha deciso di proporre un allestimento che rappresenti al meglio l'immagine di un'America - forse un po' stereotipata - ma comunque efficace.

Rivolgersi ai clienti

Non è un buon momento per Jeep: le vendite non vanno bene e la recente decisione di tornare a propulsori più grandi e potenti va letta come la volontà di ricucire il rapporto con una clientela storica, ma delusa. Per continuare a parlare ai clienti "tipo", Jeep ha deciso di introdurre l'allestimento Rockslide per Wrangler e Gladiator. Tinta per la carrozzeria specifica con adesivi che richiamano la linea di alcune vette, a sottolinearne l'identità da fuoristrada duri e puri che dovrebbe appartenere - dandola per scontata - al marchio USA.

Interni in jeans

L'abitacolo è rivestito in jeans. Il tessuto denim è il tema dominante all'interno tanto nel tessuto quanto nel colore: l'Indigo blu è il dettaglio di plancia e alcuni elementi dei pannelli porta. Il risultato è un'immagine gradevole e molto familiare: d'altronde chi non ha mai avuto o indossato un paio di blue jeans? Un tessuto robusto, solido e versatile che rappresenta appieno il fascino di un marchio che sta cercando di ritrovare se stesso. L'allestimento Rockslide resta - per ora - un'esclusiva per il mercato americano.