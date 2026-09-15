Skoda è il secondo marchio più venduto in Europa

Skoda vive il suo momento migliore. Il costruttore Ceco ha consegnato, nel primo trimestre 2026, ben 225.500 unità: un aumento del 17,1% rispetto all'anno precedente. Aggiungendo al conteggio anche il Regno Unito, la cifra sale a 271.900 automobili (+14%). Un record storico per un marchio che ha sempre vissuto all'ombra di Volkswagen e che adesso sta prendendosi la scena.

Lavorare bene

La Germania (che beffa!) si conferma il mercato di riferimento: 58.500 consegne solo qui, con un aumento del 26%. A guidare questa importante crescita c'è soprattutto la Octavia: la bestseller del marchio è anche la station wagon più venduta in assoluto in Europa. Il SUV Kodiaq è stato co-protagonista, con un "bottino" di 35.600 unità. La vera sorpresa, però, sono le automobili elettriche.

Elettriche avanti tutta

Il 25% di tutte le Skoda vendute è a batteria. Una su quattro: un risultato notevole considerando le difficoltà che gli altri costruttori (anche all'interno del Gruppo Volkswagen) riscontrano in questo preciso segmento. Un ruolo assolutamente centrale lo ha avuto il SUV Elroq che è stato tra le prime due elettriche più vendute in Europa. Skoda è anche il terzo marchio elettrico di maggior successo nel Continente. Insomma: sono finiti i tempi della periferica Mlada Boleslav. Skoda è il centro dell'auto in Europa.