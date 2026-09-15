L'Uefa annuncia le sedi delle prossime finali di coppa

"L'assegnazione della finale di Conference League 2028 a Torino è un'ottima notizia e conferma, ancora una volta, l'apprezzamento e la fiducia della Uefa nei confronti dell'Italia - le parole del presidente della Figc, Giovanni Malagò - . I grandi eventi internazionali sono una straordinaria occasione di promozione del nostro Paese e, soprattutto, rappresentano un investimento sul futuro dello sport italiano. Torino ha tutte le carte in regola per essere una grande capitale europea dello sport e lo Juventus Stadium è una struttura all'altezza di una finale Uefa. È un riconoscimento importante per la città, per il Club e per tutto il sistema sportivo italiano. Ospitare grandi eventi significa creare valore, lasciare infrastrutture, competenze e una nuova cultura dell'organizzazione sportiva. L'Italia ha dimostrato di saperlo fare e questa scelta della Uefa ne è un'ulteriore conferma".