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L'Uefa annuncia le sedi delle prossime finali di coppa

Champions League a Monaco e Barcellona, allo Juventus Stadium l'ultimo atto della Conference League del 2028

15 Set 2026 - 12:20
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La Uefa ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.

L'impianto bianconero ha già ospitato eventi internazionali Uefa: la finale di Europa League del 2014 tra Siviglia e Benfica, due gare delle Finals di Nations League 2021 (Belgio-Francia e la finale per il terzo posto tra Italia e Belgio) e la finale della Women's Champions League 2022 tra Lione e Barcellona. L'ultima volta che il nostro Paese aveva ospitato una finale continentale per club è stato il 13 agosto 2025, con lo Stadio Friuli sede della Super Coppa tra Psg e Tottenham.

Saranno, invece, la National Arena di Bucarest e il National Stadium Serbia di Belgrado le sedi delle finali di Europa League delle stagioni 2028 e 2029. Per la Super Coppa toccherà prima alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam e poi alla Astana Arena di Astana.

"L'assegnazione della finale di Conference League 2028 a Torino è un'ottima notizia e conferma, ancora una volta, l'apprezzamento e la fiducia della Uefa nei confronti dell'Italia - le parole del presidente della Figc, Giovanni Malagò - . I grandi eventi internazionali sono una straordinaria occasione di promozione del nostro Paese e, soprattutto, rappresentano un investimento sul futuro dello sport italiano. Torino ha tutte le carte in regola per essere una grande capitale europea dello sport e lo Juventus Stadium è una struttura all'altezza di una finale Uefa. È un riconoscimento importante per la città, per il Club e per tutto il sistema sportivo italiano. Ospitare grandi eventi significa creare valore, lasciare infrastrutture, competenze e una nuova cultura dell'organizzazione sportiva. L'Italia ha dimostrato di saperlo fare e questa scelta della Uefa ne è un'ulteriore conferma". 

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