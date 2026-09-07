Toyota Yaris Cross, un piccolo ritocchino e tanta efficienza

Ecco come si aggiorna la Toyota Yaris Cross
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Si aggiorna uno dei prodotti più importanti della gamma Toyota. Pochi cambiamenti, ma le emissioni e i consumi continuano a rimanere bassissimi. Merito della sua motorizzazione full hybrid da 130 cvdi Alfredo Toriello
© Ufficio Stampa
TALLINN – Quella di Toyota con la sua Yaris Cross si può definire una vera e propria favola: dal suo lancio, nel 2021, continua a essere uno dei B-SUV più ricercati sul mercato italiano.
Volendo paragonare questa storia a una favola, quale potrebbe essere? Senza ombra di dubbio, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll: con questa compatta, infatti, la casa giapponese ha trovato la formula vincente per affrontare ogni ostacolo, soprattutto con il restyling 2026.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
UN NUOVO FRONTALE PIÙ ELEGANTE
Nulla viene stravolto; piuttosto, tutto viene aggiornato in modo sapiente, senza alterare una formula che ha, a più riprese, dimostrato di funzionare. Invariate, dunque, le dimensioni, mentre sul piano estetico – insieme ai nuovi cerchi da 17 e 18 pollici – cambia il frontale.
© Ufficio Stampa
Sono stati ridisegnati i gruppi ottici, con una firma luminosa a C; cambia anche la griglia, caratterizzata da un motivo a nido d’ape che ora si fonde con il colore della livrea, offrendo una soluzione più raffinata all’occhio.
TANTA ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
Non vengono stravolti nemmeno gli interni. L’impostazione è pressoché la stessa della versione precedente: quadro strumenti da 12 pollici, insieme a un display centrale da 10, e niente fronzoli in una plancia dove non mancano i comodi tasti fisici.
Con la nuova Toyota Yaris Cross, però, cambia l’attenzione ai materiali. Sono presenti sedili sportivi già dalla versione Icon e rivestimenti in similpelle sulla Premium, realizzati con un materiale ecosostenibile denominato SakuraTouch.
GAMMA PIÙ SEMPLICE E UNA SOLA MOTORIZZAZIONE
La gamma è stata semplificata: accanto alla versione base troviamo la Icon; la Premium e immancabile la GR Sport, la declinazione più aggressiva della Yaris Cross. Quest’ultima è caratterizzata da un paraurti dedicato, interni con cuciture rosse a contrasto e sospensioni ricalibrate.
Per tutte è disponibile una sola motorizzazione full hybrid, messa a disposizione dalla casa giapponese: un motore 1.5 tre cilindri da 130 CV, abbinabile alla trazione integrale sulle versioni Icon e Premium oppure alla trazione anteriore sulla base e sulla GR Sport.
AL VOLANTE È SEMPRE SICURA E I CONSUMI SONO BASSISSIMI
Quello a Tallinn è un primo contatto che non tradisce le aspettative. I limiti di velocità sulle strade della capitale estone, compresi tra 50 e 70 km/h, ci hanno permesso di apprezzarne le qualità nell’uso quotidiano in città. La guida è fluida, senza sorprese, e la posizione di guida rialzata permette di avere un’ottima visibilità della strada.
Il volante è leggero e, abbinato alle dimensioni compatte – 4,18 metri di lunghezza –, regala alla Toyota Yaris Cross una buona maneggevolezza. Una caratteristica che si è fatta apprezzare, e non poco, sia nelle manovre in spazi ridotti sia percorrendo le strade strette del centro storico della città.
© Ufficio Stampa
Non è un fulmine in fatto di accelerazione, ma non pretende di esserlo. Piuttosto, il suo grande merito è mantenere basse le emissioni – tra 100 e 116 g/km – e contenuti i consumi. Nel nostro giro abbiamo registrato valori in linea con quanto dichiarato dalla casa giapponese; anzi, siamo riusciti anche a fare meglio, arrivando a 4,3 l/100 km alla fine del percorso.
Capitolo prezzi: si parte da 29.600 euro per arrivare ai 32.500 euro della Icon e ai 35.450 euro della Premium. Per queste ultime due versioni bisogna aggiungere 2.500 euro per avere la trazione integrale. Infine, per la GR Sport si arriva a un prezzo di 36.750 euro.
© Ufficio Stampa
Insomma, proprio come Alice che, dalla tana del Bianconiglio, entra in un mondo ricco di incongruenze e controsensi ma lo affronta con lucidità, senza mai perdere il filo, la Yaris Cross dimostra la stessa lungimiranza in un mercato e in un segmento così competitivi. Alla fine basta poco – un pizzico di razionalità nelle scelte – per portare a casa il massimo dei risultati.