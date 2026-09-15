E' una Serie A made in Catanzaro: le stelline passate dal capoluogo calabro si prendono la Serie A

Ma c'è anche uno zoccolo duro di gioiellini che sono saliti in cattedra in questi turni iniziali. Tutti con un minimo comune denominatore: il Catanzaro. Fino all'anno scorso Alphadjo Cisse e Costantino Favasuli condividevano lo spogliatoio. Il trequartista classe 2006 si è già preso il Milan. "I love him, lo amo", è la dedica riservatagli da Ruben Amorim, per cui ora è un intoccabile. Ci ha messo qualche settimana in più, ma di personalità ne ha da vendere anche il laterale del Napoli nato, ironia della sorte, nella "rivale" Reggio Calabria. Favasuli ha portato una ventata d'aria fresca a una squadra, quella partenopea, già in bilico.