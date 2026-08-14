MERCATO

Rodri, Barcola e Gakpo: Ferran Torres dà il via al valzer dei top player

La cessione dell’attaccante al Psg sblocca il mercato internazionale, nei prossimi giorni si muoveranno parecchi milioni

14 Ago 2026 - 10:44
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L’eroe della finale Mondiale giocherà nel Psg campione d’Europa per le prossime cinque stagioni. Dopo diverse settimane di trattative l’accordo con il Barcellona è totale, si attende solo il comunicato ufficiale, Ferran Torres si trasferirà a Parigi per 48,5 milioni di euro. Un’operazione che rinforza l’attacco della squadra di Luis Enrique e che di fatto sblocca il mercato internazionale dando il via a un valzer di top player da far girare la testa…

Con i soldi che incasserà il Barcellona andrà infatti all’assalto del Manchester City per Rodri, Mvp del Mondiale, e questa potrebbe essere la settimana decisiva. Secondo Sport, le parti si starebbero avvicinando anche perché ci sarebbe la volontà di tutti di arrivare il prima possibile a dama. La richiesta degli inglesi è di 80 milioni, cifra lontana dalle possibilità dei blaugrana che hanno fissato a 70 milioni l'esborso massimo per il centrocampista, con una parte fissa da 60-65 milioni e il resto da aggiungere tramite bonus facilmente raggiungibili. Rodri aspetta fiducioso: l'ex Pallone d'Oro ha già un'intesa col Barça per un quadriennale che ne farà uno dei tre giocatori più pagati della rosa.

L’arrivo a Parigi di Ferran Torres sblocca anche la cessione di Bradley Barcola al Liverpool. Gli inglesi e il Psg ne stanno parlando da settimane, la trattativa si era arenata sulla richiesta dei francesi (145 milioni di sterline per un giocatore in scadenza nel 2028), ma il trasferimento a Parigi dell’ex Barça costringe il Psg a liberare spazio in attacco e ad abbassare un po’ le pretese. Sul francese classe 2002 c’è anche l’Arsenal, ma il giocatore ha già un principio di accordo con i Reds e nei prossimi giorni si attendono novità importanti.

Se Barcola come sembra probabile andrà al Liverpool, Cody Gakpo potrebbe lasciare i Reds per trasferirsi al Tottenham. La squadra di De Zerbi, attivissima in questa sessione di mercato, ha infatti messo nel mirino l’olandese e già fatto i primi sondaggi, secondo quanto scrivono in Inghilterra nei prossimi giorni gli Spurs dovrebbero presentare un’offerta ufficiale intorno ai 60 milioni di sterline. Il mercato, almeno in Europa, balla il valzer dei top player…

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