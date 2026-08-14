Rodri, Barcola e Gakpo: Ferran Torres dà il via al valzer dei top player

Con i soldi che incasserà il Barcellona andrà infatti all’assalto del Manchester City per Rodri, Mvp del Mondiale, e questa potrebbe essere la settimana decisiva. Secondo Sport, le parti si starebbero avvicinando anche perché ci sarebbe la volontà di tutti di arrivare il prima possibile a dama. La richiesta degli inglesi è di 80 milioni, cifra lontana dalle possibilità dei blaugrana che hanno fissato a 70 milioni l'esborso massimo per il centrocampista, con una parte fissa da 60-65 milioni e il resto da aggiungere tramite bonus facilmente raggiungibili. Rodri aspetta fiducioso: l'ex Pallone d'Oro ha già un'intesa col Barça per un quadriennale che ne farà uno dei tre giocatori più pagati della rosa.