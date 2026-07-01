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BMW reinventa la X5: elettrica, ibrida, diesel e idrogeno

La nuova generazione del SUV bavarese abbraccia lo stile Neue Klasse adottando una gamma di motorizzazioni senza precedenti

di Redazione Drive Up
01 Lug 2026 - 10:16
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Tra i tanti modelli che hanno fatto la storia, l'X5 è probabilmente quello che ha garantito a BMW la maggior crescita commerciale. Si tratta di uno dei primi SUV in assoluto, dettando una tendenza che si sarebbe poi diffusa a macchia d'olio su ogni marchio e a ogni segmento. Strategico soprattutto negli USA, ha garantito al marchio bavarese una diffusione planetaria. Dopo oltre 3 milioni di unità vendute, arriva la quinta generazione.

La nuova BMW X5 è elettrica, ibrida, benzina, diesel e idrogeno

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Rivoluzione
Sebbene lo stile richiama l'identità Neue Klasse della iX3, quest'ultima generazione non ne condivide la base tecnica. L'architettura è la CLAR, aggiornata per accogliere ben cinque unità di propulsione: diesel, benzina, elettrico, plug-in hybrid e idrogeno. L'obiettivo è quello di rivolgersi ai mercati globali, assecondando le richieste dei clienti senza scontrarsi - in alcuni Paesi, tra cui l'Europa - con i severi parametri ambientali. Si tratta di una scelta coerente con la direzione che il mercato auto ha preso negli ultimi anni.
Tanti motori
Partendo dall'elettrica, l'offerta si articola con le versioni iX5 60 xDrive con batteria da 141 kWh netti e un'autonomia compresa tra i 645 e 845 km (e si ricarica fino a 460 kW). Le plug-in continueranno a rappresentare un'alternativa credibile per chi vuole usare il motore a combustione, senza rinunciare ai vantaggi dell'elettrico: con 102 km di autonomia grazie a una batteria da 26,5 kWh. Diesel e benzina resteranno disponibili con i motori 3.0 litri sei cilindri in linea, perché la richiesta è ancora abbondante. E nel 2028 arriverà l'idrogeno con 750 km di autonomia.
Tecnologia
Esteticamente siamo di fronte a un momento di rottura con tutta la precedente esperienza X5. Il disegno della carrozzeria ricorda e s'ispira alla nuova iX3. Quindi mascherina di nuova generazione, sagome "X" all'interno dei gruppi ottici e un posteriore muscoloso e monolitico con fari a sviluppo orizzontale. Anche l'abitacolo riflette la nuova impostazione BMW: il Panoramic Vision proietta le informazioni di guida su uno specchio alla base del parabrezza. Inedito lo schermo passeggero da 14,6". Prezzi non comunicati.

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