Ferrari, come te non c'è nessuno: la CZ26 è un capolavoro

Ferrari CZ26: il nuovo capolavoro di Maranello
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Costruita sulla base della SF90 Stradale, è un esemplare unico realizzato per un collezionistadi Redazione Drive Up
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Potersi permettere di chiedere a Ferrari un'automobile su misura, è nella prospettiva di acquisto di pochissime persone. Proprio a una di loro sarà presto consegnata la CZ26: ultima nata del programma "Special Projects". Una sottodivisione che si occupa di accontentare le richieste dei clienti più affezionati al Cavallino Rampante.
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Base ibrida
Funziona così: si esprime il proprio desiderio scegliendo il tipo di motore e architettura tra quelle disponibili in gamma. In questo caso, la SF90 Stradale ha fornito la base tecnica, da cui poi il Centro Stile - su indicazione del committente - "scolpisce" esterni e interni. Di solito non ci sono limiti, perché quello che non è disponibile viene creato da zero. Nel caso della CZ26, la carrozzeria è stata completamente ridisegnata, con nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori.
Unica
La coda riprende i volumi della 12Cilindri con un taglio netto al posteriore. Il lunotto è quasi verticale e le proporzioni sono esaltate dalla verniciatura Argento Veloce abbinata a elementi in Rosso Lampante. L'abitacolo riprende l'impostazione della SF90, personalizzato con gli stessi elementi estetici degli esterni. Questi interventi hanno richiesto una revisione dell'aerodinamica, mentre l'impianto propulsivo non è stato modificato: motore V8 da 797 CV e tre motori elettrici per farla "volare" fino a 328 km/h.