Ferrari, come te non c'è nessuno: la CZ26 è un capolavoro

Base ibrida

Funziona così: si esprime il proprio desiderio scegliendo il tipo di motore e architettura tra quelle disponibili in gamma. In questo caso, la SF90 Stradale ha fornito la base tecnica, da cui poi il Centro Stile - su indicazione del committente - "scolpisce" esterni e interni. Di solito non ci sono limiti, perché quello che non è disponibile viene creato da zero. Nel caso della CZ26, la carrozzeria è stata completamente ridisegnata, con nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori.