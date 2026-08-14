Europei nuoto, Cerasuolo vola in semifinale nei 50 rana con il record italiano

14 Ago 2026 - 10:19
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Nuota veloce l'Italia nei 50 rana uomini. Simone Cerasuolo vince la propria batteria con uno straordinario 26.20 che gli vale il record italiano e la seconda prestazione mondiale di tutti i tempi. Vola sull'acqua anche Nicolò Martinenghi che registra un ottimo 26.65 che gli permette di entrare in semifinale con il secondo miglior tempo. Alle spalle degli azzurri nel cronometro il tedesco Melvin Imoudu con 26.84 e l'olandese Koen de Groot con 26.85. Recrimina Ludovico Viberti che nuota in 26.90, sesto tempo complessivo delle batterie, ma non può superare il turno per la regola del numero massimo di due atleti per nazione.

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