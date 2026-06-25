Stanezze

Sfonda la vetrina di un bar con la sua Porsche 911

Una donna di 61 anni ha perso il controllo della vettura distruggendo l'interno del locale

di Redazione Drive Up
25 Giu 2026 - 10:52
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Guidare una macchina sportiva è un privilegio e una responsabilità. La potenza di questa vetture, deve essere gestita e si può sfruttare soltanto in contesti e circostanze adeguate. L'ha capito a sue spese una signora cinese di 61 anni, che ha perso il controllo della 911 su cui era a bordo finendo per schiantarsi contro la vetrina di un bar.

Perde il controllo della Porsche 911 ed entra in un bar

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Sfondata
L'incidente è avvenuto in Malesia, al Marriot Hotel di Penang. La causa dell'incidente è banale: la signora sembrerebbe aver confuso l'acceleratore con il freno. La 911 è una sportiva con 400 CV di potenza, in grado di raggiungere i 100 km/h in appena 4 secondi. Una distrazione è sufficiente per farle toccare velocità elevate a tal punto da renderla incontrollabile. A maggior ragione se sopraggiunge il panico, che disorienta e impedisce una lucida valutazione della situazione.
Danni notevoli
Le immagini parlano da sé, dando la natura del disastro causato dalla 61enne. L'interno del locale è andato completamente distrutto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La conducente è scesa dalla sportiva tedesca in evidente stato di agitazione ma illesa: i vetri e la carrozzeria hanno resistito in modo efficace all'urto. Gli airbag sono esplosi proteggendola ed evitandole conseguenze fisiche peggiori. Il locale resterà chiuso per diversi mesi. La signora è accusata di guida imprudente, rischia fino a 12 mesi di carcere.

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