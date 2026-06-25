Sfonda la vetrina di un bar con la sua Porsche 911

Sfondata

L'incidente è avvenuto in Malesia, al Marriot Hotel di Penang. La causa dell'incidente è banale: la signora sembrerebbe aver confuso l'acceleratore con il freno. La 911 è una sportiva con 400 CV di potenza, in grado di raggiungere i 100 km/h in appena 4 secondi. Una distrazione è sufficiente per farle toccare velocità elevate a tal punto da renderla incontrollabile. A maggior ragione se sopraggiunge il panico, che disorienta e impedisce una lucida valutazione della situazione.

Danni notevoli

Le immagini parlano da sé, dando la natura del disastro causato dalla 61enne. L'interno del locale è andato completamente distrutto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La conducente è scesa dalla sportiva tedesca in evidente stato di agitazione ma illesa: i vetri e la carrozzeria hanno resistito in modo efficace all'urto. Gli airbag sono esplosi proteggendola ed evitandole conseguenze fisiche peggiori. Il locale resterà chiuso per diversi mesi. La signora è accusata di guida imprudente, rischia fino a 12 mesi di carcere.