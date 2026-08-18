Lucumi: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia, so di potere dare tanto alla Juve"

"Arrivo nella squadra più grande d’Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l’ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione". Prime parole da giocatore della Juve di Jhon Lucumi, che ha firmato fino al 2030. "A chi mi ispiro? Credo che il primo sia Cuadrado - ha detto il difensore al sito ufficiale bianconero - Credo che abbia fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. E poi la Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Credo che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori che giocano nella nostra posizione. Spalletti l'ho soltanto salutato. So di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus”.